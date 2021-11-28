https://ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761183472.html

Главы минздравов стран G7 проведут встречу по омикрон-штамму

Главы минздравов стран G7 проведут встречу по омикрон-штамму - РИА Новости, 28.11.2021

Главы минздравов стран G7 проведут встречу по омикрон-штамму

Министры здравоохранения стран "Большой семерки" проведут в понедельник экстренную встречу вокруг ситуации со штаммом "омикрон" COVID-19, сообщил глава... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T22:34

2021-11-28T22:34

2021-11-28T22:34

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ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Министры здравоохранения стран "Большой семерки" проведут в понедельник экстренную встречу вокруг ситуации со штаммом "омикрон" COVID-19, сообщил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид."Мы являемся председателями G7, и я созвал внеочередную встречу министров здравоохранения "Большой семерки", она пройдет завтра", - заявил министр в интервью радиостанции Times Radio.Отдельно факт грядущей встречи подтвержден в релизе правительства Британии. Там указывается, что встреча пройдет для "обсуждения событий, связанных со штаммом "омикрон".

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, здоровье - общество, саджид джавид, g7, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса