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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761153125.html
В США заявили, что пока не видят признаков омикрон-штамма в стране
В США заявили, что пока не видят признаков омикрон-штамма в стране - РИА Новости, 28.11.2021
В США заявили, что пока не видят признаков омикрон-штамма в стране
Американские медики не располагают свидетельствами того, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в США, и рассчитывают через две-три недели определить,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:18
2021-11-28T17:36
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
в мире
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омикрон-штамм коронавируса
африка
воз
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Американские медики не располагают свидетельствами того, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в США, и рассчитывают через две-три недели определить, эффективны ли против него существующие вакцины, сообщил директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз.США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант, классифицированный ВОЗ как "вызывающий беспокойство". Новый штамм - B.1.1.529 - назван греческой буквой "омикрон"."Мы не располагаем свидетельствами того, что это так", - ответил Коллинз на вопрос, проник ли "омикрон"-штамм в США, в ходе интервью телекомпании CNN.Он сказал, что у медиков есть "веские основания" считать, что существующие вакцины обеспечивают защиту от нового штамма, обладающего повышенным числом мутаций, однако с уверенностью об этом можно будет говорить через "две-три недели".
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сша, коронавирус covid-19, в мире, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, африка, воз, здоровье - общество
17:18 28.11.2021 (обновлено: 17:36 28.11.2021)
 
В США заявили, что пока не видят признаков омикрон-штамма в стране

Глава нацинститутов здравоохранения США Коллинз: признаков омикрон-штамма в стране нет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Американские медики не располагают свидетельствами того, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в США, и рассчитывают через две-три недели определить, эффективны ли против него существующие вакцины, сообщил директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз.
США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант, классифицированный ВОЗ как "вызывающий беспокойство". Новый штамм - B.1.1.529 - назван греческой буквой "омикрон".
"Мы не располагаем свидетельствами того, что это так", - ответил Коллинз на вопрос, проник ли "омикрон"-штамм в США, в ходе интервью телекомпании CNN.
Он сказал, что у медиков есть "веские основания" считать, что существующие вакцины обеспечивают защиту от нового штамма, обладающего повышенным числом мутаций, однако с уверенностью об этом можно будет говорить через "две-три недели".
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Распространение коронавирусаСШАКоронавирус COVID-19В миреКоронавирусыОмикрон-штамм коронавирусаАфрикаВОЗЗдоровье - Общество
 
 
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