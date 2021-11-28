https://ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761153125.html

В США заявили, что пока не видят признаков омикрон-штамма в стране

В США заявили, что пока не видят признаков омикрон-штамма в стране - РИА Новости, 28.11.2021

В США заявили, что пока не видят признаков омикрон-штамма в стране

Американские медики не располагают свидетельствами того, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в США, и рассчитывают через две-три недели определить,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:18

2021-11-28T17:18

2021-11-28T17:36

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Американские медики не располагают свидетельствами того, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в США, и рассчитывают через две-три недели определить, эффективны ли против него существующие вакцины, сообщил директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз.США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант, классифицированный ВОЗ как "вызывающий беспокойство". Новый штамм - B.1.1.529 - назван греческой буквой "омикрон"."Мы не располагаем свидетельствами того, что это так", - ответил Коллинз на вопрос, проник ли "омикрон"-штамм в США, в ходе интервью телекомпании CNN.Он сказал, что у медиков есть "веские основания" считать, что существующие вакцины обеспечивают защиту от нового штамма, обладающего повышенным числом мутаций, однако с уверенностью об этом можно будет говорить через "две-три недели".

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

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