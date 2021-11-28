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В ЛНР раскритиковали ОБСЕ за отсутствие реакции на обстрелы в Донбассе

В ЛНР раскритиковали ОБСЕ за отсутствие реакции на обстрелы в Донбассе - РИА Новости, 28.11.2021

В ЛНР раскритиковали ОБСЕ за отсутствие реакции на обстрелы в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко считает, что отсутствие реакции Специальной... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T18:46

2021-11-28T18:46

2021-11-28T18:47

в мире

киев

луганская народная республика

донбасс

обсе

вооруженный конфликт на востоке украины

смм обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко считает, что отсутствие реакции Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и мирового сообщества на нарушения перемирия со стороны украинских силовиков "развязывает руки" Киеву на новые обстрелы в Донбассе.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики обстреляли территорию, подконтрольную республике, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции."Отсутствие реакции международного сообщества и руководства СММ ОБСЕ развязывает руки противнику и побуждает его на новые преступления, очередной жертвой которого стал наш военнослужащий", - сказал Филипоненко журналистам.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761049019.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, вооруженный конфликт на востоке украины, смм обсе, ситуация в днр и лнр