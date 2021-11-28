https://ria.ru/20211128/natsionalnost-1761179553.html

Канадская женщина выдавала себя за "другую" и лишилась работы

Канадку уволили из-за "неправильной" национальности - РИА Новости, 28.11.2021

Канадская женщина выдавала себя за "другую" и лишилась работы

Канадскую чиновницу Кэрри Бурассу уволили с государственной должности, когда выяснили, что она не коренная американка. Об этом пишет New York Post. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T21:47

2021-11-28T21:47

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канадскую чиновницу Кэрри Бурассу уволили с государственной должности, когда выяснили, что она не коренная американка. Об этом пишет New York Post.Женщина работала директором Института здоровья коренных народов. Она заявляла, что принадлежит к канадским метисам.Тщательный анализ ее генеалогического древа показал, что ее предки были выходцами из России, Польши и Чехословакии — они занимались фермерством.После того как коллеги выяснили правду, Бурассу решили уволить с должности медицинского эксперта и лишили звания профессора, говорится в статье.

https://ria.ru/20200618/1573082985.html

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