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Канадская женщина выдавала себя за "другую" и лишилась работы
Канадку уволили из-за "неправильной" национальности - РИА Новости, 28.11.2021
Канадская женщина выдавала себя за "другую" и лишилась работы
Канадскую чиновницу Кэрри Бурассу уволили с государственной должности, когда выяснили, что она не коренная американка. Об этом пишет New York Post. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T21:47
2021-11-28T21:47
2021-11-28T21:47
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канадскую чиновницу Кэрри Бурассу уволили с государственной должности, когда выяснили, что она не коренная американка. Об этом пишет New York Post.Женщина работала директором Института здоровья коренных народов. Она заявляла, что принадлежит к канадским метисам.Тщательный анализ ее генеалогического древа показал, что ее предки были выходцами из России, Польши и Чехословакии — они занимались фермерством.После того как коллеги выяснили правду, Бурассу решили уволить с должности медицинского эксперта и лишили звания профессора, говорится в статье.
https://ria.ru/20200618/1573082985.html
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в мире, канада
Канадку уволили из-за "неправильной" национальности
В Канаде чиновница лишилась работы из-за "неправильной" национальности