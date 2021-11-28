https://ria.ru/20211128/migranty-1761137086.html

Польша готова финансировать возвращение мигрантов на родину, заявил премьер

Польша готова финансировать возвращение мигрантов на родину, заявил премьер - РИА Новости, 28.11.2021

Польша готова финансировать возвращение мигрантов на родину, заявил премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности профинансировать отправку беженцев из Белоруссии на родину. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:46

2021-11-28T14:46

2021-11-28T17:55

в мире

литва

ирак

африка

евросоюз

александр лукашенко

frontex

матеуш моравецкий

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БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности профинансировать отправку беженцев из Белоруссии на родину."Если (белорусский президент Александр. — Прим. ред.) Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно", — отметил он в интервью агентству dpa.По мнению главы правительства, ЕС также должен внести свой вклад, поскольку нелегалы не намерены оставаться в Польше, а хотят попасть в Германию или Нидерланды. "Но мы не хотим ждать Евросоюз", — сказал Моравецкий.Он добавил, что республика сейчас не нуждается в помощи европейского агентства по охране границ Frontex. "У нас 15 тысяч пограничников, а у Frontex до 1200 пограничников и сотрудников береговой охраны на все внешние границы Евросоюза. Кроме пограничников, у нас 15 тысяч солдат. Так что у нас довольно прочная граница", — сообщил премьер, подчеркнув, что Варшава защищает Брюссель от нового миграционного кризиса.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики. Минск и Брюссель винят друг друга в кризисе.Белорусская сторона неоднократно заявляла, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.

https://ria.ru/20211128/migranty-1761094691.html

https://ria.ru/20211128/es-1761149587.html

https://ria.ru/20211128/bezhenets-1761117054.html

литва

ирак

африка

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-28T14:46 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, литва, ирак, африка, евросоюз, александр лукашенко, frontex, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии