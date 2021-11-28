14:46 28.11.2021 (обновлено: 17:55 28.11.2021)
Польша готова финансировать возвращение мигрантов на родину, заявил премьер
Премьер Моравецкий заявил, что Польша готова финансировать возвращение мигрантов на родину
БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности профинансировать отправку беженцев из Белоруссии на родину.
"Если (белорусский президент Александр. — Прим. ред.) Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно", — отметил он в интервью агентству dpa.
По мнению главы правительства, ЕС также должен внести свой вклад, поскольку нелегалы не намерены оставаться в Польше, а хотят попасть в Германию или Нидерланды. "Но мы не хотим ждать Евросоюз", — сказал Моравецкий.
Он добавил, что республика сейчас не нуждается в помощи европейского агентства по охране границ Frontex. "У нас 15 тысяч пограничников, а у Frontex до 1200 пограничников и сотрудников береговой охраны на все внешние границы Евросоюза. Кроме пограничников, у нас 15 тысяч солдат. Так что у нас довольно прочная граница", — сообщил премьер, подчеркнув, что Варшава защищает Брюссель от нового миграционного кризиса.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики. Минск и Брюссель винят друг друга в кризисе.
Белорусская сторона неоднократно заявляла, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.
Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.