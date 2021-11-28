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В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника
В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника - РИА Новости, 28.11.2021
В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника
Безбилетного пассажира обнаружили в нише шасси самолета в международном аэропорту Майами в субботу утром, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:38
2021-11-28T10:38
2021-11-28T10:38
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Безбилетного пассажира обнаружили в нише шасси самолета в международном аэропорту Майами в субботу утром, сообщает телеканал NBC.Согласно заявлению Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) США, 26-летний мужчина был задержан после того, как он "попытался избежать обнаружения в нише шасси воздушного судна, прибывшего из Гватемалы". Как сообщается, его направили в больницу на осмотр.Ранее вице-президент США Камала Харрис в ходе визита в Гватемалу призвала потенциальных нелегальных мигрантов отказаться от попыток проникнуть в США.
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746042334.html
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в мире, сша, майами, гватемала (республика), камала харрис
В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника
В нише шасси самолета в аэропорту Майами обнаружили безбилетника из Гватемалы