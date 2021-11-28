https://ria.ru/20211128/materi-1760885079.html

День матери в России

День матери в России - РИА Новости, 28.11.2021

День матери в России

День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году он приходится на 28 ноября. Праздник был установлен... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T05:14

2021-11-28T05:14

2021-11-28T05:14

справки

день матери

россия

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День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году он приходится на 28 ноября. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей. Инициатива учреждения праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.Истоки праздника уходят далеко в прошлое: в Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке.В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. Вслед за США этот день объявили праздником 23 страны. В большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая.Повышение значимости роли матери – важная государственная задача. Во времена СССР многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей). В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава"; родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава". Во многих регионах России для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики. В частности, в столице почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей. В День матери принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.В России символом Дня матери стала незабудка.В России, по традиции, в День матери проводятся различные культурно-массовые торжества – концерты, встречи с многодетными матерями. В образовательных учреждениях в День матери и посвященные ему торжества проводят заранее, как правило, в пятницу накануне праздника. В Москве Дню матери посвящены выставки, лекции, мастер-классы. В этот день традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей и концертами.В связи с пандемией COVID-19 многие мероприятия пройдут онлайн.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, день матери, россия