Собянин вручил награды многодетным семьям из Москвы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в празднике "Для тебя, Мама!" в Государственном Кремлёвском дворце, открывшему месячник мероприятий, посвящённых Дню матери (отмечается 26 ноября), и вручил награды многодетным семьям.
До церемонии вручения мэр зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам мероприятия.
"Этот замечательный праздник (День матери) наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жён, всех женщин, воспитывающих детей. В домашнем семейном кругу прививаются гражданские, патриотические чувства", — говорится в обращении президента.
Мэр Москвы отметил, что в ближайший месяц в столице пройдут десятки мероприятий, посвящённых матерям. "Мама — первое слово в жизни человека, мама — это доброта, забота и ласка, это самое главное и дорогое для каждого из нас", — сказал он. Собянин добавил, что московские мамы успешно трудятся во всех сферах городской жизни.
"Но при этом они всегда остаются мамами, любящими и любимыми, хранителями домашнего очага. Наш долг — каждый день помнить и заботиться о своих матерях. А праздник День матери — это возможность сказать "спасибо" всем на свете мамам, бабушкам и жёнам", — сказал он.
Мэр сообщил, что за последние семь лет число многодетных семей в Москве почти удвоилось.
Почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей. При награждении почетным знаком одному из родителей также выплачивается денежное поощрение в размере 125 тысячи рублей.