Собянин вручил награды многодетным семьям из Москвы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в празднике "Для тебя, Мама!" в Государственном Кремлёвском дворце, открывшему месячник мероприятий, посвящённых Дню матери (отмечается 26 ноября), и вручил награды многодетным семьям.

Гостями праздника стали 5,7 тысячи человек из числа многодетных семей, перед которыми выступили известные артисты и победители городского марафона семейного творчества "Московская семья: путь к успеху". Из рук Собянина почётные знаки "Родительская слава города Москвы" получила 21 многодетная семья, в которых воспитываются в общей сложности 144 ребёнка.

До церемонии вручения мэр зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам мероприятия.

"Этот замечательный праздник (День матери) наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жён, всех женщин, воспитывающих детей. В домашнем семейном кругу прививаются гражданские, патриотические чувства", — говорится в обращении президента.

Он подчёркивает, что вопросам поддержки семей, материнства и детства, улучшению демографической ситуации государство уделяет особое внимание.

Мэр Москвы отметил, что в ближайший месяц в столице пройдут десятки мероприятий, посвящённых матерям. "Мама — первое слово в жизни человека, мама — это доброта, забота и ласка, это самое главное и дорогое для каждого из нас", — сказал он. Собянин добавил, что московские мамы успешно трудятся во всех сферах городской жизни.

"Но при этом они всегда остаются мамами, любящими и любимыми, хранителями домашнего очага. Наш долг — каждый день помнить и заботиться о своих матерях. А праздник День матери — это возможность сказать "спасибо" всем на свете мамам, бабушкам и жёнам", — сказал он.

Мэр сообщил, что за последние семь лет число многодетных семей в Москве почти удвоилось.

"Правительство Москвы оказывало и будет оказывать активную поддержку многодетным семьям", — подчеркнул он, напомнив о планах городских властей в разы увеличить размер пособий на детей.

Почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей. При награждении почетным знаком одному из родителей также выплачивается денежное поощрение в размере 125 тысячи рублей.