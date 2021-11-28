https://ria.ru/20211128/mama-1761105866.html

Детский омбудсмен Львова-Белова поздравила российских женщин с Днем матери

Детский омбудсмен Львова-Белова поздравила российских женщин с Днем матери - РИА Новости, 28.11.2021

Детский омбудсмен Львова-Белова поздравила российских женщин с Днем матери

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила российских женщин с Днем матери и пожелала им крепкого здоровья и... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:52

2021-11-28T08:52

2021-11-28T08:53

общество

день матери

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила российских женщин с Днем матери и пожелала им крепкого здоровья и домашнего уюта.День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник приходится на 28 ноября."Дорогие мамы и бабушки, рада поздравить вас с замечательным праздником, который мы отмечаем сегодня. Это и мой личный праздник тоже, и мои дети сделали мне рано утром уже пару приятных сюрпризов. Ведь мама - это самая лучшая в мире работа. Дарить любовь и внимание, заботится о близких, поддерживать тепло семейного очага и еще очень много других дел", - сказала Львова-Белова в видеообращении, которое есть у РИА Новости."Хочется прежде всего пожелать здоровья вам и вашим родным, пусть любовь и радость, которыми вы делитесь с близкими, возвращаются к вам каждый день", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20211128/materi-1760885079.html

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2021

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общество, день матери, россия, мария львова-белова