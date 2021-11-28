https://ria.ru/20211128/litsemerie-1761100793.html

Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России

Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России - РИА Новости, 28.11.2021

Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Западную Европу в лицемерии, в том числе по отношению к России. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T07:32

2021-11-28T07:32

2021-11-28T10:34

в мире

венгрия

петер сийярто

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Западную Европу в лицемерии, в том числе по отношению к России.По словам министра, Будапешт "говорит то, что делает". "Мы не можем позволить себе говорить иначе, чем поступать. А что делают западноевропейцы: они поступают и говорят по-разному", — подчеркнул Сийярто.В частности, государства Западной Европы "всегда критикуют Россию", но при этом ведут с ней дела, указал он. Точно так же они поступают с Китаем.При этом никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, и будет сделано "все возможное", чтобы его избежать, добавил глава венгерского МИД.В сентябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции против России неразумной политикой. По его мнению, нужно быть "очень жесткими в военном плане", но "очень активно сотрудничать в сфере торговли".Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против страны санкции. Москва отреагировала зеркально.

https://ria.ru/20211128/voyna-1761101092.html

https://ria.ru/20211126/putin-1760955142.html

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в мире, венгрия, петер сийярто, россия