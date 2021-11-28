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Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России
Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России - РИА Новости, 28.11.2021
Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Западную Европу в лицемерии, в том числе по отношению к России. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T07:32
2021-11-28T10:34
в мире
венгрия
петер сийярто
россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Западную Европу в лицемерии, в том числе по отношению к России.По словам министра, Будапешт "говорит то, что делает". "Мы не можем позволить себе говорить иначе, чем поступать. А что делают западноевропейцы: они поступают и говорят по-разному", — подчеркнул Сийярто.В частности, государства Западной Европы "всегда критикуют Россию", но при этом ведут с ней дела, указал он. Точно так же они поступают с Китаем.При этом никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, и будет сделано "все возможное", чтобы его избежать, добавил глава венгерского МИД.В сентябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции против России неразумной политикой. По его мнению, нужно быть "очень жесткими в военном плане", но "очень активно сотрудничать в сфере торговли".Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против страны санкции. Москва отреагировала зеркально.
https://ria.ru/20211128/voyna-1761101092.html
https://ria.ru/20211126/putin-1760955142.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, россия
07:32 28.11.2021 (обновлено: 10:34 28.11.2021)
 
Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил страны Запада в "огромном лицемерии" в отношении России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Западную Европу в лицемерии, в том числе по отношению к России.

"Это огромное лицемерие, поскольку происходит следующее: большие страны — большие и сильные страны — могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить", — сказал он в интервью телеканалу RT.

По словам министра, Будапешт "говорит то, что делает". "Мы не можем позволить себе говорить иначе, чем поступать. А что делают западноевропейцы: они поступают и говорят по-разному", — подчеркнул Сийярто.
В частности, государства Западной Европы "всегда критикуют Россию", но при этом ведут с ней дела, указал он. Точно так же они поступают с Китаем.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
07:39
Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО
При этом никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, и будет сделано "все возможное", чтобы его избежать, добавил глава венгерского МИД.
В сентябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции против России неразумной политикой. По его мнению, нужно быть "очень жесткими в военном плане", но "очень активно сотрудничать в сфере торговли".
Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против страны санкции. Москва отреагировала зеркально.
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В миреВенгрияПетер СийяртоРоссия
 
 
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