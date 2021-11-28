https://ria.ru/20211128/kuleba-1761095949.html

Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия

Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия - РИА Новости, 28.11.2021

Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет "очень активный диалог" с "различными партнерами", которые готовы поставить стране... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T02:46

2021-11-28T02:46

2021-11-28T02:46

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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет "очень активный диалог" с "различными партнерами", которые готовы поставить стране вооружение, но отказался раскрыть подробности, пояснив, что оружие, как и деньги, "любит тишину"."Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие для укрепления возможности Украины обороняться", - сказал Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.Ранее ряд членов конгресса США призвали администрацию предоставить Украине помощь оружием и разведывательной информацией для противостояния России. Телекомпания CNN сообщила, что администрация США рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и оружия, включая противотанковые и зенитные ракетные комплексы. А официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отмечал, что США регулярно консультируются с Украиной по ее оборонным потребностям.Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, идет ли речь о европейских странах, министр заявил, что "некоторые страны ЕС" действительно сотрудничают с Украиной в сфере военной торговли, тогда как другие этого не делают."Но оружие, как деньги, оно любит тишину. Поэтому я не буду здесь подробно останавливаться на этом", - добавил Кулеба, который еще 25 ноября заявил, что Украина не видит ограничений для поставок оружия и будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством.По его убеждению, ряд стран якобы "склоняются к российскому нарративу" о том, что Украину не следует вооружать, поскольку это поощряет Киев к военным действиям. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявляя, что НАТО отправляет на Украину новейшие системы вооружений, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами."Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблему в Донбассе военным путем", - сказал глава украинского МИД.Говоря о заявлениях западных стран в поддержку Украины, Кулеба отметил, что "это гораздо больше, чем просто словесная поддержка"."Мы называем это пакетом сдерживания, и этот пакет сдерживания состоит из трех элементов. Первый - это четкое политическое послание, что уже происходит. Второй - это набор санкций или ограничительных мер. Россия знает, что Запад готовит санкции, и Москва дважды подумает, готова ли заплатить эту цену. Третье - это военная поддержка. Я категорически отвергаю идею о том, что вооружение Украины сродни разжиганию конфликта", - заявил Кулеба.Кулеба отдельно отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО - это "лишь вопрос времени", и добавил, что Украина является "естественной частью европейского и евроатлантического сообщества". В этой связи он указал, что "главное препятствие" состоит в том, что "некоторые страны НАТО и ЕС все еще рассматривают Украину через призму своих отношений с Россией".

https://ria.ru/20211127/granitsa-1761045043.html

https://ria.ru/20211127/vooruzhenie-1761074409.html

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в мире, украина, сша, нато, дмитрий кулеба