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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761133703.html
Раскрыта тайна названия нового штамма коронавируса
Стало известно, почему новый штамм коронавируса назвали "омикрон" - РИА Новости, 28.11.2021
Раскрыта тайна названия нового штамма коронавируса
The New York Post объяснила, почему Всемирная организация здравоохранения пропустила две буквы греческого алфавита при выборе названия для нового штамма вируса... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:19
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
италия
чехия
бельгия
воз
си цзиньпин
тед круз (сенатор от штата техас)
маргарет харрис
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. The New York Post объяснила, почему Всемирная организация здравоохранения пропустила две буквы греческого алфавита при выборе названия для нового штамма вируса SARS-CoV-2.После "лямбда" должна идти "ню" (по-английски — nu) или "кси" (xi). Тем не менее ВОЗ решила обойти их из-за риска столкнуться с определенными проблемами, пишет газета. Как утверждает британский журналист Пол Нуки, от первого варианта отказались, чтобы не путать название штамма со словом "новый" (new), а от "кси" — во избежание "стигматизации региона". Предположительно, это связано с письменным сходством с именем китайского лидера Си Цзиньпина.Той же точки зрения придерживается американский сенатор Тед Круз, раскритиковавший такой подход международной организации. "Если ВОЗ так боится Коммунистической партии Китая, как можно верить, что они призовут их к ответу в следующий раз, когда те попытаются скрыть катастрофическую глобальную пандемию?" — написал политик в твиттере.The New York Post привела комментарий официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, которая назвала две причины, по которым организация решила пропустить две буквы. По ее словам, "ню" действительно отвергли из-за фонетической схожести со словом "новый", а "кси" — распространенная фамилия, из-за чего тоже может возникнуть путаница. "Мы договорились о правилах именования, которые должны избегать использования географических названий, имен людей, названий животных и так далее, чтобы избежать стигматизации", — подытожила она.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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италия, чехия, бельгия, воз, си цзиньпин, тед круз (сенатор от штата техас), маргарет харрис, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:19 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
 
Стало известно, почему новый штамм коронавируса назвали "омикрон"

New York Post: новый штамм коронавируса назвали омикрон, чтобы избежать навешивания ярлыков

© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. The New York Post объяснила, почему Всемирная организация здравоохранения пропустила две буквы греческого алфавита при выборе названия для нового штамма вируса SARS-CoV-2.
После "лямбда" должна идти "ню" (по-английски — nu) или "кси" (xi). Тем не менее ВОЗ решила обойти их из-за риска столкнуться с определенными проблемами, пишет газета. Как утверждает британский журналист Пол Нуки, от первого варианта отказались, чтобы не путать название штамма со словом "новый" (new), а от "кси" — во избежание "стигматизации региона". Предположительно, это связано с письменным сходством с именем китайского лидера Си Цзиньпина.
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Той же точки зрения придерживается американский сенатор Тед Круз, раскритиковавший такой подход международной организации. "Если ВОЗ так боится Коммунистической партии Китая, как можно верить, что они призовут их к ответу в следующий раз, когда те попытаются скрыть катастрофическую глобальную пандемию?" — написал политик в твиттере.
The New York Post привела комментарий официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, которая назвала две причины, по которым организация решила пропустить две буквы. По ее словам, "ню" действительно отвергли из-за фонетической схожести со словом "новый", а "кси" — распространенная фамилия, из-за чего тоже может возникнуть путаница. "Мы договорились о правилах именования, которые должны избегать использования географических названий, имен людей, названий животных и так далее, чтобы избежать стигматизации", — подытожила она.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
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По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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