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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117546.html
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки - РИА Новости, 28.11.2021
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки
За сутки в РФ подтверждены 1 224 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 272 755 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:43
2021-11-28T11:43
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 224 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 272 755 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 224 смерти... За весь период по России умерло 272 755 человек", - сообщили в штабе журналистам.В частности, в Москве за сутки подтверждены 95 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 68, в Московской области - 61.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 28.11.2021
 
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки

В России от COVID-19 умерли 1224 пациентов за сутки, за все время — 272 755 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 224 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 272 755 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 1 224 смерти... За весь период по России умерло 272 755 человек", - сообщили в штабе журналистам.
В частности, в Москве за сутки подтверждены 95 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 68, в Московской области - 61.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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