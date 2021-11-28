https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117546.html
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки - РИА Новости, 28.11.2021
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки
За сутки в РФ подтверждены 1 224 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 272 755 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:43
2021-11-28T11:43
2021-11-28T11:43
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 224 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 272 755 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 224 смерти... За весь период по России умерло 272 755 человек", - сообщили в штабе журналистам.В частности, в Москве за сутки подтверждены 95 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 68, в Московской области - 61.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России от COVID-19 умерли 1224 человек за сутки
В России от COVID-19 умерли 1224 пациентов за сутки, за все время — 272 755 человек