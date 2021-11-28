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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117237.html
В России за сутки выявили 33 548 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 33 548 случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2021
В России за сутки выявили 33 548 случаев COVID-19
Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 33 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:41
2021-11-28T13:30
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 33 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли за последние 24 часа 1224 человека, выздоровели 30 646.Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве — 3086, Санкт-Петербурге — 2072, Московской области — 2046. Наименьшее число заболевших — на Чукотке (шесть), в Ненецком автономном округе (12) и Еврейской автономной области (38). С начала пандемии количество случаев COVID-19 превысило 9,5 миллиона, умерших — 272,7 тысячи, вылечившихся — 8,2 миллиона. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 259,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 5,1 миллиона человек. Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 69,4 миллиона человек, полностью привились 60,7 миллиона.
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общество, россия, коронавирус covid-19
11:41 28.11.2021 (обновлено: 13:30 28.11.2021)
 
В России за сутки выявили 33 548 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 33 548 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении
Медицинский работник и пациент в приемном отделении - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 33 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 33 548 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2127 (6,3%) без клинических проявлений", — рассказали власти.
Умерли за последние 24 часа 1224 человека, выздоровели 30 646.
Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве — 3086, Санкт-Петербурге — 2072, Московской области — 2046. Наименьшее число заболевших — на Чукотке (шесть), в Ненецком автономном округе (12) и Еврейской автономной области (38).
С начала пандемии количество случаев COVID-19 превысило 9,5 миллиона, умерших — 272,7 тысячи, вылечившихся — 8,2 миллиона.
По последней информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 259,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 5,1 миллиона человек.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
Сейчас одну дозу получили более 69,4 миллиона человек, полностью привились 60,7 миллиона.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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