11:41 28.11.2021 (обновлено: 13:30 28.11.2021)
В России за сутки выявили 33 548 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 33 548 случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 33 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 33 548 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2127 (6,3%) без клинических проявлений", — рассказали власти.
Умерли за последние 24 часа 1224 человека, выздоровели 30 646.
Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве — 3086, Санкт-Петербурге — 2072, Московской области — 2046. Наименьшее число заболевших — на Чукотке (шесть), в Ненецком автономном округе (12) и Еврейской автономной области (38).
С начала пандемии количество случаев COVID-19 превысило 9,5 миллиона, умерших — 272,7 тысячи, вылечившихся — 8,2 миллиона.
По последней информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 259,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 5,1 миллиона человек.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
Сейчас одну дозу получили более 69,4 миллиона человек, полностью привились 60,7 миллиона.