https://ria.ru/20211128/kitay-1761134514.html

Китай и Россия договорились укреплять инвестиционное сотрудничество

Китай и Россия договорились укреплять инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 28.11.2021

Китай и Россия договорились укреплять инвестиционное сотрудничество

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 26 ноября в качестве сопредседателей провели 8-е заседание Китайско-российской... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:24

2021-11-28T14:24

2021-11-28T14:24

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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 26 ноября в качестве сопредседателей провели 8-е заседание Китайско-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и пообещали продвигать инвестиционное сотрудничество ради новых достижений.Хань Чжэн, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, высоко оценил тот факт, что в инвестиционном сотрудничестве между двумя странами неизменно сохраняется тенденция на благоприятное развитие. По словам Хань Чжэна, Китай готов вместе с Россией претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые между лидерами двух государств, и всячески раскрывать потенциал инвестиционного сотрудничества, чтобы достигнуть еще больших результатов в практическом сотрудничестве.Как отметил Хань Чжэн, сторонам следует системно распланировать направления и отрасли для инвестиционного сотрудничества на следующем этапе и ускорить редактирование новой версии "Программы китайско-российского инвестиционного сотрудничества".Хань Чжэн призвал обе страны использовать их промышленные преимущества, продвигать сопряжение производственных и логистических цепочек и продолжать расширение инвестиционного сотрудничества.Обеим странам следует активно продвигать сотрудничество в области "зеленого" развития и создавать новые точки роста для инвестиционного сотрудничества. Кроме того, Хань Чжэн добавил, что стороны должны укреплять межрегиональное сотрудничество и совместно формировать более стабильную, справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду.В свою очередь, Белоусов отметил, что в этом году в российско-китайском инвестиционном сотрудничестве был достигнут очевидный прогресс, и реализация ключевых проектов осуществляется успешно. По его словам, Россия стремится совместно с Китаем способствовать дальнейшему развитию практического сотрудничества между двумя странами в области инвестиций с тем, чтобы добиться еще больших новых результатов.

https://ria.ru/20211126/mid-1760845025.html

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экономика, китай, москва, андрей белоусов, хань чжэн, россия