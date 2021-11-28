https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761149796.html

Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник

Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник - РИА Новости, 28.11.2021

Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник

Депутата парламента Киргизии Бакытбека Жетигенова задержали по подозрению в подготовке насильственного захвата власти, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:53

2021-11-28T16:53

2021-11-28T17:25

в мире

киргизия

бишкек

мвд киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_58802769e8f4e2013646bc566c4de91b.jpg

БИШКЕК, 28 ноя — РИА Новости. Депутата парламента Киргизии Бакытбека Жетигенова задержали по подозрению в подготовке насильственного захвата власти, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Да, он задержан по этому делу", — сказал собеседник агентства.Секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов не исключил, что за попыткой государственного переворота могут стоять "серьезные организаторы"."Я знаю некоторых из этих задержанных. Я им давал советы не становиться орудием в чужих руках. Мне стало жалко, что они все-таки стали", — заявил он РИА Новости.По его словам, с лицами, которые и ранее высказывали недовольство ситуацией в стране, велись переговоры."Им предлагали места. Говорили — приходите и работайте. Но они отказались", — отметил Иманкулов.Ранее в Государственном комитете национальной безопасности сообщили, что спецслужбы совместно с МВД предотвратили попытку путча после выборов в парламент. По версии силовиков, группа лиц, возглавляемая депутатами и бывшими чиновниками, планировала организовать массовые протестные акции в Бишкеке после оглашения итогов голосования, тем самым они хотели спровоцировать столкновения со стражами порядка и впоследствии захватить власть. Позже стало известно, что среди задержанных — трое кандидатов от Партии зеленых.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761152600.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/vybory-1761105608.html

киргизия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия, бишкек, мвд киргизии