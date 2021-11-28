https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761149796.html
Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник
Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник - РИА Новости, 28.11.2021
Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник
Депутата парламента Киргизии Бакытбека Жетигенова задержали по подозрению в подготовке насильственного захвата власти, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:53
2021-11-28T16:53
2021-11-28T17:25
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БИШКЕК, 28 ноя — РИА Новости. Депутата парламента Киргизии Бакытбека Жетигенова задержали по подозрению в подготовке насильственного захвата власти, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Да, он задержан по этому делу", — сказал собеседник агентства.Секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов не исключил, что за попыткой государственного переворота могут стоять "серьезные организаторы"."Я знаю некоторых из этих задержанных. Я им давал советы не становиться орудием в чужих руках. Мне стало жалко, что они все-таки стали", — заявил он РИА Новости.По его словам, с лицами, которые и ранее высказывали недовольство ситуацией в стране, велись переговоры."Им предлагали места. Говорили — приходите и работайте. Но они отказались", — отметил Иманкулов.Ранее в Государственном комитете национальной безопасности сообщили, что спецслужбы совместно с МВД предотвратили попытку путча после выборов в парламент. По версии силовиков, группа лиц, возглавляемая депутатами и бывшими чиновниками, планировала организовать массовые протестные акции в Бишкеке после оглашения итогов голосования, тем самым они хотели спровоцировать столкновения со стражами порядка и впоследствии захватить власть. Позже стало известно, что среди задержанных — трое кандидатов от Партии зеленых.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761152600.html
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в мире, киргизия, бишкек, мвд киргизии
16:53 28.11.2021 (обновлено: 17:25 28.11.2021)
Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник
Депутата парламента Киргизии Жетигенова задержали по подозрению в подготовке переворота
БИШКЕК, 28 ноя — РИА Новости. Депутата парламента Киргизии Бакытбека Жетигенова задержали по подозрению в подготовке насильственного захвата власти, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Да, он задержан по этому делу", — сказал собеседник агентства.
Секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов не исключил, что за попыткой государственного переворота могут стоять "серьезные организаторы".
"Я знаю некоторых из этих задержанных. Я им давал советы не становиться орудием в чужих руках. Мне стало жалко, что они все-таки стали", — заявил он РИА Новости.
По его словам, с лицами, которые и ранее высказывали недовольство ситуацией в стране, велись переговоры.
"Им предлагали места. Говорили — приходите и работайте. Но они отказались", — отметил Иманкулов.
Ранее в Государственном комитете национальной безопасности сообщили, что спецслужбы совместно с МВД предотвратили попытку путча после выборов в парламент. По версии силовиков, группа лиц, возглавляемая депутатами и бывшими чиновниками, планировала организовать массовые протестные акции в Бишкеке
после оглашения итогов голосования, тем самым они хотели спровоцировать столкновения со стражами порядка и впоследствии захватить власть. Позже стало известно, что среди задержанных — трое кандидатов от Партии зеленых.