https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761131870.html

Явка избирателей на выборах в Киргизии за восемь часов составила 22,39%

Явка избирателей на выборах в Киргизии за восемь часов составила 22,39% - РИА Новости, 28.11.2021

Явка избирателей на выборах в Киргизии за восемь часов составила 22,39%

Явка избирателей на парламентских выборах в Киргизии за 8 часов голосования составила 22,39%, это в 1,6 раза ниже, чем на предыдущих, состоявшихся в октябре... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:05

2021-11-28T14:05

2021-11-28T14:05

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на парламентских выборах в Киргизии за 8 часов голосования составила 22,39%, это в 1,6 раза ниже, чем на предыдущих, состоявшихся в октябре 2020 года, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров."По состоянию на 16.00 (13.00 мск - ред.) явка составила 22,39% или 829 171 человек", - сказал он.На прошлогодних парламентских выборах к этому времени проголосовали уже 36,81% избирателей.По словам Шайназарова, активнее всего голосуют Нарынской и Таласской областей. Там показатели явки превышают 25%. Хуже всего - Чуйская область, там на участки пришли менее 20% избирателей.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761131136.html

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в мире, киргизия, таласская область, чуйская область