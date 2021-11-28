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Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 16,27 процента к 14:00
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 16,27 процента к 14:00 - РИА Новости, 28.11.2021
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 16,27 процента к 14:00
Явка избирателей на парламентских выборах в Киргизии за половину дня голосования достигла 16,27%, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T12:02
2021-11-28T12:02
2021-11-28T12:02
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на парламентских выборах в Киргизии за половину дня голосования достигла 16,27%, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров."По состоянию на 14.00 (11.00 мск - ред.), проголосовали 16,27% избирателей, или 602 432 человека", - заявил член ЦИК.По словам Шайназарова, в лидеры по активности избирателей вырвались Нарынская и Таласская области. Наименее активны по-прежнему бишкекчане и жители Иссык-Кульской и Чуйской областей.Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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в мире, киргизия, таласская область, чуйская область
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 16,27 процента к 14:00
Явка на парламентских выборах в Киргизии за полдня голосования достигла 16,27 процента