Голодный старик-украинец съел еду с мемориала жертвам "голодомора"

В Киеве пенсионер собрал еду, оставленную у мемориала в честь "голодомора"
В Киеве пенсионер собрал хлеб и яблоки, оставленные у мемориала в честь "голодомора"
© AFP 2021 / Sergey SupinskyУчастники всеукраинской акции "Зажги свечу" ставят символические лампады к мемориалу памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Киеве пожилой мужчина собрал еду, оставленную у мемориала в память о так называемом "голодоморе", соответствующее видео опубликовало агентство УНИАН.
Инцидент произошел в украинской столице в субботу после завершения официальных памятных мероприятий, посвященных очередной годовщине событий.
На кадрах видно, как мужчина преклонного возраста забирает с мемориала яблоко и кусок хлеба, съедая его.
Голодомором на Украине называют голод, который в 1932-1933 годах охватил значительную часть Советского Союза. От него пострадали также и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал. Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.
На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.