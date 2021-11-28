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Религия
https://ria.ru/20211128/khanuka-1761187964.html
Раввин Берл Лазар: Ханука поможет преодолеть страх во время пандемии
Раввин Берл Лазар: Ханука поможет преодолеть страх во время пандемии - РИА Новости, 28.11.2021
Раввин Берл Лазар: Ханука поможет преодолеть страх во время пандемии
Иудейский праздник Ханука позволяет преодолеть страх, возникающий во время пандемии, а также почувствовать, что "внешние ограничения не могут помешать жить... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:44
2021-11-28T23:44
религия
берл лазар
ханука
иудаизм
россия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Иудейский праздник Ханука позволяет преодолеть страх, возникающий во время пандемии, а также почувствовать, что "внешние ограничения не могут помешать жить полноценной жизнью", заявил в воскресенье главный раввин России Берл Лазар.В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду: масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла."В каком-то смысле мы сейчас находимся в сходном положении с нашими предками. У очень многих возникли трудности, не видно возможностей для полной самореализации, для того, чтобы увидеть настоящий свет в жизни. Возникает ощущение замкнутого круга, контакты ограничены, приходит темнота, а с нею - страх", - сказал Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.Ханука, отмечает раввин, поможет этот страх преодолеть – "почувствовать силу внутри себя, осознать, что внешние ограничения не могут помешать нам жить полноценной жизнью, что только от нас самих зависит, сколько света мы увидим"."Именно поэтому мы прибавляем в наших ханукальных менорах по свече каждый день: в первый вечер Хануки зажигаем одну свечу, во второй - уже две, затем три и так далее, до самого завершения праздника, когда будут гореть все восемь свечей меноры. Это позволит нам каждый день видеть больше света внутри себя – ну, и, конечно, больше света распространить наружу. Ведь когда обретаешь свет в себе – ты можешь и должен помочь другим!" - заключил Берл Лазар.
https://ria.ru/20211128/khanuka-1760888939.html
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берл лазар, ханука, иудаизм, россия
23:44 28.11.2021
 
Раввин Берл Лазар: Ханука поможет преодолеть страх во время пандемии

Главный раввин России Берл Лазар: Ханука поможет преодолеть страх во время пандемии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Иудейский праздник Ханука позволяет преодолеть страх, возникающий во время пандемии, а также почувствовать, что "внешние ограничения не могут помешать жить полноценной жизнью", заявил в воскресенье главный раввин России Берл Лазар.
В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду: масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
Фейерверки на церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 02:12
Иудейский праздник Ханука
"В каком-то смысле мы сейчас находимся в сходном положении с нашими предками. У очень многих возникли трудности, не видно возможностей для полной самореализации, для того, чтобы увидеть настоящий свет в жизни. Возникает ощущение замкнутого круга, контакты ограничены, приходит темнота, а с нею - страх", - сказал Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.
Ханука, отмечает раввин, поможет этот страх преодолеть – "почувствовать силу внутри себя, осознать, что внешние ограничения не могут помешать нам жить полноценной жизнью, что только от нас самих зависит, сколько света мы увидим".
"Именно поэтому мы прибавляем в наших ханукальных менорах по свече каждый день: в первый вечер Хануки зажигаем одну свечу, во второй - уже две, затем три и так далее, до самого завершения праздника, когда будут гореть все восемь свечей меноры. Это позволит нам каждый день видеть больше света внутри себя – ну, и, конечно, больше света распространить наружу. Ведь когда обретаешь свет в себе – ты можешь и должен помочь другим!" - заключил Берл Лазар.
Церемония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 00:01Религия
В России встречают "Праздник огней" - Хануку
 
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