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Религия
https://ria.ru/20211128/khanuka-1761187698.html
Раввин Гольдшмидт рассказал о значении Хануки для советских евреев
Раввин Гольдшмидт рассказал о значении Хануки для советских евреев - РИА Новости, 28.11.2021
Раввин Гольдшмидт рассказал о значении Хануки для советских евреев
Ханука – возможность вспомнить о смелости "тысяч советских евреев, которые собирались в синагогах, несмотря на ограничения властей", заявил в воскресенье... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:40
2021-11-28T23:40
религия
сирия
москва
пинхас гольдшмидт
совет раввинов европы
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Ханука – возможность вспомнить о смелости "тысяч советских евреев, которые собирались в синагогах, несмотря на ограничения властей", заявил в воскресенье президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в своем поздравлении по случаю праздника (имеется в распоряжении РИА Новости).В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла."Ханука – праздник чуда и света, который с нетерпением ждут евреи во всем мире. Особое значение праздник Ханука имеет для российской диаспоры, потому что является в каком-то смысле символом борьбы евреев за право жить со своей религией и традициями. Рассказывая историю Хануки, мы вспоминаем чудо победы макковеев над многотысячной армией и масла, которого чудесным образом хватило на 8 дней. Но мы также вспоминаем о смелости и силе тысяч советских евреев, которые собирались в синагогах, несмотря на ограничения властей", - сказал Гольдшмидт.Он отметил также, что борьба с вирусом – дело не только врачей и государственных структур, но и "каждого из нас". "Только вместе, осознавая нашу связь, единство и ответственность друг за друга, мы сможем победить и вернуть жизнь в привычное русло. В своих молитвах мы не просим у Всевышнего чудес, но благодарим его за чудеса, происходящие вокруг нас. Когда каждый человек сделает все возможное, чтобы остановить цепочку заражений, Всевышний поможет нам преодолеть все сложности", - подчеркнул Гольдшмидт."Я желаю вам, чтобы вы никогда не опускали рук и не пасовали перед трудностями, тогда чудеса не заставят себя ждать. Верьте в лучшее и в чудеса, вдохновляясь нашей историей, духом и мужеством наших предков. Пусть огни Хануки наполнят светом и надеждой ваши дома и сердца", - заключил раввин.
https://ria.ru/20211128/khanuka-1760888939.html
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сирия, москва, пинхас гольдшмидт, совет раввинов европы
23:40 28.11.2021
 
Раввин Гольдшмидт рассказал о значении Хануки для советских евреев

Раввин Гольдшмидт: Ханука — возможность вспомнить о смелости "тысяч советских евреев"

© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина МосквыРаввин Пинхас Гольдшмидт
Раввин Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина Москвы
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Ханука – возможность вспомнить о смелости "тысяч советских евреев, которые собирались в синагогах, несмотря на ограничения властей", заявил в воскресенье президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в своем поздравлении по случаю праздника (имеется в распоряжении РИА Новости).
В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
Фейерверки на церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
02:12
Иудейский праздник Ханука
"Ханука – праздник чуда и света, который с нетерпением ждут евреи во всем мире. Особое значение праздник Ханука имеет для российской диаспоры, потому что является в каком-то смысле символом борьбы евреев за право жить со своей религией и традициями. Рассказывая историю Хануки, мы вспоминаем чудо победы макковеев над многотысячной армией и масла, которого чудесным образом хватило на 8 дней. Но мы также вспоминаем о смелости и силе тысяч советских евреев, которые собирались в синагогах, несмотря на ограничения властей", - сказал Гольдшмидт.
Он отметил также, что борьба с вирусом – дело не только врачей и государственных структур, но и "каждого из нас". "Только вместе, осознавая нашу связь, единство и ответственность друг за друга, мы сможем победить и вернуть жизнь в привычное русло. В своих молитвах мы не просим у Всевышнего чудес, но благодарим его за чудеса, происходящие вокруг нас. Когда каждый человек сделает все возможное, чтобы остановить цепочку заражений, Всевышний поможет нам преодолеть все сложности", - подчеркнул Гольдшмидт.
"Я желаю вам, чтобы вы никогда не опускали рук и не пасовали перед трудностями, тогда чудеса не заставят себя ждать. Верьте в лучшее и в чудеса, вдохновляясь нашей историей, духом и мужеством наших предков. Пусть огни Хануки наполнят светом и надеждой ваши дома и сердца", - заключил раввин.
Церемония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
23:33Религия
Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки
 
РелигияСирияМоскваПинхас ГольдшмидтСовет раввинов Европы
 
 
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