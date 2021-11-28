https://ria.ru/20211128/khanuka-1761186936.html

Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки

Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки - РИА Новости, 28.11.2021

Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки

Праздник Ханука, который в этом году иудеи отмечают с вечера 28 ноября до вечера 6 декабря, посвящен чуду спасения еврейского народа, сохранения веры и... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T23:33

2021-11-28T23:33

2021-11-28T23:33

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Праздник Ханука, который в этом году иудеи отмечают с вечера 28 ноября до вечера 6 декабря, посвящен чуду спасения еврейского народа, сохранения веры и культуры, его называют праздником света, а свет выполняет "функцию духовного маяка, указывающего человеку, куда необходимо следовать и к чему стремиться", отметил в своем поздравлении верующих председатель Федерации еврейский общин (ФЕОР) России раввин Александр Борода."Празднование Хануки установлено в память о чуде, произошедшем при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха во втором веке до нашей эры. Масло для зажигания Храмовой меноры (подсвечник - ред.), которого должно было хватить лишь на один день, хватило на восемь — ровно столько дней требовалось, чтобы изготовить недостающее чистое масло. В Хануку мы открыто говорим о чуде спасения еврейского народа, о сохранении нашей веры и культуры", - напомнил раввин в поздравлении, имеющимся в распоряжении РИА Новости.Он отметил, что Хануку называют праздником света, фестивалем огней. Каждый день из восьми дней празднования Хануки иудеи зажигают дома по одной свече."Мы часто слышим о том, как даже маленькая свеча способна разогнать густую тьму, и о том, как важно привнести как можно больше света в этот мир. И действительно, это главный постулат праздника с неоспоримым и истинным посылом. В Хануку каждый вечер мы добавляем по одной свече. Мы не сразу зажигаем все светильники, но проделываем определенный путь, постепенно привнося все больше света", - сказал Борода.Раввин напомнил, что свет ханукальных свечей нельзя использовать ни в каких бытовых целях: ни для того, чтобы осветить комнату, ни чтобы читать при его свете."Главная задача — вспомнить чудо, которое даровал Всевышний еврейскому народу и вознести нашу благодарность Ему. Образно говоря, свет выполняет функцию духовного маяка, указывающего, куда человеку необходимо следовать и к чему стремиться", - подчеркнул Борода.По словам раввина, слово "ханука" является однокоренным со словом "хинух" (воспитание и образование), поэтому во время праздника особое внимание уделяется детям. В праздник детям дают ханукальные деньги, часть из которых нужно потратить на благотворительность. Борода отметил, что один из важнейших уроков Хануки заключается не только в воспитании детей, но и в воспитании себя, и "порой гораздо сложнее приучить себя быть последовательным в добрых делах, чем поучать других".

https://ria.ru/20211128/khanuka-1760888939.html

https://ria.ru/20211128/khanuku-1760896588.html

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ханука, александр бородай, иудаизм, россия