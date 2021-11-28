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В Британии испугались катастрофы в случае союза России и Китая
В Британии испугались "катастрофы", которую Россия устроит Западу - РИА Новости, 28.11.2021
В Британии испугались катастрофы в случае союза России и Китая
Российско-китайское военное сотрудничество грозит западным странам катастрофическими последствиями, заявила The Sun научный сотрудник Общества Генри Джексона и... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:00
2021-11-28T20:24
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российско-китайское военное сотрудничество грозит западным странам катастрофическими последствиями, заявила The Sun научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс.Комментируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной сфере, специалист предупредила США о риске потерять свое положение на мировой арене."Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая", — сказала она.По словам Соукинс, опасность для Запада представляет не только экономическая мощь Китая, но и масштабы власти.При этом в статье признается, что Москва и Пекин углубляют в сотрудничество на фоне американских учений у российских границ. Однако это основание все равно автором называется "мнимым", при этом в адрес России звучат обвинения в подготовке военного вторжения на Украину."Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то захотят приструнить Америку по нескольким направлениям", — заявила Соукинс.Эксперт добавила, что союз Москвы и Пекина угрожает и Европе как союзнице Вашингтона."Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнеров, и я думаю, что к нам она обратится в первую очередь", — считает Соукинс.В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.
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в мире, сша, китай, великобритания, россия
19:00 28.11.2021 (обновлено: 20:24 28.11.2021)
 
В Британии испугались "катастрофы", которую Россия устроит Западу

The Sun предупредило, что союз России и Китая может грозить Западу катастрофой

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" во время российско-китайских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев во время российско-китайских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российско-китайское военное сотрудничество грозит западным странам катастрофическими последствиями, заявила The Sun научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс.
Комментируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной сфере, специалист предупредила США о риске потерять свое положение на мировой арене.
"Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая", — сказала она.
По словам Соукинс, опасность для Запада представляет не только экономическая мощь Китая, но и масштабы власти.
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При этом в статье признается, что Москва и Пекин углубляют в сотрудничество на фоне американских учений у российских границ. Однако это основание все равно автором называется "мнимым", при этом в адрес России звучат обвинения в подготовке военного вторжения на Украину.
"Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то захотят приструнить Америку по нескольким направлениям", — заявила Соукинс.
Эксперт добавила, что союз Москвы и Пекина угрожает и Европе как союзнице Вашингтона.
"Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнеров, и я думаю, что к нам она обратится в первую очередь", — считает Соукинс.
В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.
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