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На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон"
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" - РИА Новости, 28.11.2021
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон"
"КамАЗ" на Ставрополье снес 12-тонную систему "Платон", водитель госпитализирован, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:49
2021-11-28T17:49
2021-11-28T17:51
происшествия
ставропольский край
нефтекумск
зеленокумск
платон
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ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. "КамАЗ" на Ставрополье снес 12-тонную систему "Платон", водитель госпитализирован, сообщает управление ГИБДД по региону."В Левокумском округе "КамАЗ" снёс 12-тонную систему "Платон". Автоавария произошла около 13.30 на 155 километре автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды": по неустановленным пока причинам во время движения грузового автомобиля произошло поднятие прицепа, который зацепил железобетонную конструкцию", - сказано в сообщении ведомства в Instagram.Отмечается, что 65-летний водитель, житель соседнего региона, госпитализирован, опросить его пока не представляется возможным. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в ведомстве.
ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, нефтекумск, зеленокумск, платон
17:49 28.11.2021 (обновлено: 17:51 28.11.2021)
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон"
"КамАЗ" на Ставрополье снес 12-тонную систему "Платон", водитель госпитализирован