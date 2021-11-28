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На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон"

На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" - РИА Новости, 28.11.2021

На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон"

"КамАЗ" на Ставрополье снес 12-тонную систему "Платон", водитель госпитализирован, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:49

2021-11-28T17:49

2021-11-28T17:51

происшествия

ставропольский край

нефтекумск

зеленокумск

платон

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ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. "КамАЗ" на Ставрополье снес 12-тонную систему "Платон", водитель госпитализирован, сообщает управление ГИБДД по региону."В Левокумском округе "КамАЗ" снёс 12-тонную систему "Платон". Автоавария произошла около 13.30 на 155 километре автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды": по неустановленным пока причинам во время движения грузового автомобиля произошло поднятие прицепа, который зацепил железобетонную конструкцию", - сказано в сообщении ведомства в Instagram.Отмечается, что 65-летний водитель, житель соседнего региона, госпитализирован, опросить его пока не представляется возможным. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в ведомстве.

ставропольский край

нефтекумск

зеленокумск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, нефтекумск, зеленокумск, платон