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В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2021
В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления в деревне в индийском штате Бихар, местные жители решили проголосовать за покойного, чтобы... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T00:44
2021-11-28T00:44
в мире
индия
бихар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления в деревне в индийском штате Бихар, местные жители решили проголосовать за покойного, чтобы исполнить его последнее желание, сообщает местный телеканал NDTV.По словам телеканала, в день подведения итогов выборов 24 ноября одного из победителей нигде не могли найти, позже выяснилось, что он скончался еще шестого ноября.Семья погибшего Сохана Мурму рассказала, что победа на выборах была его последним желанием, жители деревни проголосовали за него, чтобы почтить последнее желание покойного. Представитель местных властей заявил, что придется провести новые выборы.
индия
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в мире, индия, бихар
00:44 28.11.2021
 
В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ

NDTV: в Индии на выборах проголосовали за мертвого политика, чтобы исполнить его мечту

© РИА Новости / Евгений Безека Жители индийского штата Бихар
Жители индийского штата Бихар - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Евгений Безека
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления в деревне в индийском штате Бихар, местные жители решили проголосовать за покойного, чтобы исполнить его последнее желание, сообщает местный телеканал NDTV.
По словам телеканала, в день подведения итогов выборов 24 ноября одного из победителей нигде не могли найти, позже выяснилось, что он скончался еще шестого ноября.
Семья погибшего Сохана Мурму рассказала, что победа на выборах была его последним желанием, жители деревни проголосовали за него, чтобы почтить последнее желание покойного. Представитель местных властей заявил, что придется провести новые выборы.
 
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