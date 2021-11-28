https://ria.ru/20211128/indiya-1761092483.html

В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ

В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2021

В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ

Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления в деревне в индийском штате Бихар, местные жители решили проголосовать за покойного, чтобы... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T00:44

2021-11-28T00:44

2021-11-28T00:44

в мире

индия

бихар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15109/67/151096727_0:32:600:370_1920x0_80_0_0_cf5c323135c7b9eb672ed9967237108e.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Мертвый политик победил на выборах в органы местного самоуправления в деревне в индийском штате Бихар, местные жители решили проголосовать за покойного, чтобы исполнить его последнее желание, сообщает местный телеканал NDTV.По словам телеканала, в день подведения итогов выборов 24 ноября одного из победителей нигде не могли найти, позже выяснилось, что он скончался еще шестого ноября.Семья погибшего Сохана Мурму рассказала, что победа на выборах была его последним желанием, жители деревни проголосовали за него, чтобы почтить последнее желание покойного. Представитель местных властей заявил, что придется провести новые выборы.

индия

бихар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, бихар