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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761155529.html
Прощание с Градским состоится 1 декабря
Прощание с Градским состоится 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2021
Прощание с Градским состоится 1 декабря
Проститься с певцом и композитором Александром Градским можно будет 1 декабря в Москве. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:47
2021-11-28T18:17
культура
александр градский
"голос"
новости культуры
умер александр градский
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Проститься с певцом и композитором Александром Градским можно будет 1 декабря в Москве. "Прощание состоится 1 декабря в "Градский Холл". Предположительно, в 11 утра", — сообщили РИА Новости в театре, где артист семь лет проработал художественным руководителем.Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".
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"Как молоды мы были": умер Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Градский – обладатель удивительного голоса. Ему были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал более чем 200 песен, многие из которых на собственные стихи. Автор музыки к десяткам фильмов и мультфильмов, рок-операм и балетам. В последние годы Александр Градский был наставником молодых исполнителей в музыкальном шоу "Голос".
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александр градский, "голос", новости культуры, умер александр градский
17:47 28.11.2021 (обновлено: 18:17 28.11.2021)
 
Прощание с Градским состоится 1 декабря

Прощание с Александром Градским состоится 1 декабря в театре "Градский Холл"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец и композитор Александр Градский
Певец и композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Проститься с певцом и композитором Александром Градским можно будет 1 декабря в Москве.
"Прощание состоится 1 декабря в "Градский Холл". Предположительно, в 11 утра", — сообщили РИА Новости в театре, где артист семь лет проработал художественным руководителем.
Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.
В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".
Певец, композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 13:10Культура
Бессмертный голос. Ушел Александр Градский
 
КультураАлександр Градский"Голос"Новости культурыУмер Александр Градский
 
 
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