https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761155529.html

Прощание с Градским состоится 1 декабря

Прощание с Градским состоится 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2021

Прощание с Градским состоится 1 декабря

Проститься с певцом и композитором Александром Градским можно будет 1 декабря в Москве. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:47

2021-11-28T17:47

2021-11-28T18:17

культура

александр градский

"голос"

новости культуры

умер александр градский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761098563_0:0:2576:1450_1920x0_80_0_0_44eff8655617a5b84c6c434945bb81ad.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Проститься с певцом и композитором Александром Градским можно будет 1 декабря в Москве. "Прощание состоится 1 декабря в "Градский Холл". Предположительно, в 11 утра", — сообщили РИА Новости в театре, где артист семь лет проработал художественным руководителем.Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761120658.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Как молоды мы были": умер Александр Градский Умер певец и композитор Александр Градский. Народный артист скончался от инфаркта головного мозга. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Градский – обладатель удивительного голоса. Ему были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал более чем 200 песен, многие из которых на собственные стихи. Автор музыки к десяткам фильмов и мультфильмов, рок-операм и балетам. В последние годы Александр Градский был наставником молодых исполнителей в музыкальном шоу "Голос". 2021-11-28T17:47 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр градский, "голос", новости культуры, умер александр градский