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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761145363.html
Путин выразил соболезнования родным Александра Градского
Путин выразил соболезнования родным Александра Градского - РИА Новости, 28.11.2021
Путин выразил соболезнования родным Александра Градского
Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким скончавшегося сегодня ночью Александра Градского, в которой выразил соболезнования в связи... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:11
2021-11-28T16:11
культура
челябинская область
копейск
дмитрий песков
александр градский
россия
умер александр градский
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким скончавшегося сегодня ночью Александра Градского, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной артиста, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент выразил глубокие соболезнования", - сказал Песков журналистам.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
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челябинская область, копейск, дмитрий песков, александр градский, россия, умер александр градский
16:11 28.11.2021
 
Путин выразил соболезнования родным Александра Градского

Президент Путин выразил соболезнования родным певца Александра Градского

© РИА Новости / Борис Ельшин / Перейти в фотобанкПевец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год
Певец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Борис Ельшин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким скончавшегося сегодня ночью Александра Градского, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной артиста, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент выразил глубокие соболезнования", - сказал Песков журналистам.
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.
Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.
В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
Музыкант Александр Градский на мультимедийной пресс-конференции, посвященной презентации клипа российской участницы коннкурса Евровидения Дины Гариповой. - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
13:10Культура
Бессмертный голос. Ушел Александр Градский
 
КультураЧелябинская областьКопейскДмитрий ПесковАлександр ГрадскийРоссияУмер Александр Градский
 
 
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