Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище, сообщил источник
Источник сообщил, что Градский может быть похоронен рядом с родителями
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Александр Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище рядом с родителями, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в больнице на 73-м году жизни.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В. С. Высоцкого "Своя колея" в Градский Холл в Москве.
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Певец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В. С. Высоцкого "Своя колея" в Градский Холл в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМузыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала "Голос".
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Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала "Голос".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкСоветский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России Александр Борисович Градский.
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Советский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России Александр Борисович Градский.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАвтор и исполнитель песен Александр Градский выступает на сцене. 1990 год
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Автор и исполнитель песен Александр Градский выступает на сцене. 1990 год
© РИА Новости / Борис Ельшин / Перейти в фотобанкПевец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год
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Певец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год
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Певец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В. С. Высоцкого "Своя колея" в Градский Холл в Москве.
2 из 5
Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала "Голос".
3 из 5
Советский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России Александр Борисович Градский.
4 из 5
Автор и исполнитель песен Александр Градский выступает на сцене. 1990 год
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Певец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год
"У него родители похоронены на Кузьминском кладбище. Это была его воля - быть захороненным рядом с родителями", - сообщил источник.
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997).
Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.
Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.
В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала". В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".