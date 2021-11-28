https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761135650.html

Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище, сообщил источник

Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2021

Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище, сообщил источник

Александр Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище рядом с родителями, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:36

2021-11-28T14:36

2021-11-28T14:36

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копейск

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Александр Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище рядом с родителями, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в больнице на 73-м году жизни."У него родители похоронены на Кузьминском кладбище. Это была его воля - быть захороненным рядом с родителями", - сообщил источник.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997).Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала". В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761122407.html

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761118360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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