https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761099389.html

Умер певец и композитор Александр Градский

Умер певец и композитор Александр Градский - РИА Новости, 28.11.2021

Умер певец и композитор Александр Градский

В Москве на 73-м году жизни умер народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщила газета "Известия" РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T06:42

2021-11-28T06:42

2021-11-28T10:00

культура

челябинская область

москва

российская академия музыки имени гнесиных

александр градский

россия

умер александр градский

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Москве на 73-м году жизни умер народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщила газета "Известия" По информации СМИ, Градский скончался в два часа ночи в больнице, куда его накануне экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт и жалобами на плохое самочувствие. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного COVID-19. Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня — Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.С 1970-х занимался сольной карьерой, а также участвовал в многочисленных музыкальных проектах. Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов, среди них — "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990), "Несвоевременные песни" (1994), "Фрукты с кладбища" (1994), "Неформат" (2011), "Романсы" (2014) и другие.Градский — автор музыки более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. В 1997 году ему присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", был лауреатом Государственной премии России.

https://ria.ru/20191103/1560475877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, москва, российская академия музыки имени гнесиных, александр градский, россия, умер александр градский