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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761099389.html
Умер певец и композитор Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский - РИА Новости, 28.11.2021
Умер певец и композитор Александр Градский
В Москве на 73-м году жизни умер народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщила газета "Известия" РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:42
2021-11-28T10:00
культура
челябинская область
москва
российская академия музыки имени гнесиных
александр градский
россия
умер александр градский
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Москве на 73-м году жизни умер народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщила газета "Известия" По информации СМИ, Градский скончался в два часа ночи в больнице, куда его накануне экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт и жалобами на плохое самочувствие. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного COVID-19. Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня — Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.С 1970-х занимался сольной карьерой, а также участвовал в многочисленных музыкальных проектах. Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов, среди них — "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990), "Несвоевременные песни" (1994), "Фрукты с кладбища" (1994), "Неформат" (2011), "Романсы" (2014) и другие.Градский — автор музыки более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. В 1997 году ему присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", был лауреатом Государственной премии России.
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челябинская область, москва, российская академия музыки имени гнесиных, александр градский, россия, умер александр градский
06:42 28.11.2021 (обновлено: 10:00 28.11.2021)
 
Умер певец и композитор Александр Градский

Певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКомпозитор и певец Александр Градский
Композитор и певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Москве на 73-м году жизни умер народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщила газета "Известия"
По информации СМИ, Градский скончался в два часа ночи в больнице, куда его накануне экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт и жалобами на плохое самочувствие. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного COVID-19.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Александр Градский выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России.
Певец и композитор Александр Градский
1 из 8
Певец Александр Градский выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
2 из 8
Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
© РИА Новости / Яков АндреевКонцерт Александра Градского в Томске
Концерт Александра Градского в Томске
3 из 8
Концерт Александра Градского в Томске
© РИА Новости / Яков Андреев
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомпозитор и певец Александр Градский.
Композитор и певец Александр Градский
4 из 8
Композитор и певец Александр Градский.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Крылова / Перейти в фотобанк

Александр Градский, советский композитор, певец, поэт, педагог, режиссер, актер, во время выступления на сцене.

Александр Градский, советский композитор, певец, поэт, педагог, режиссер, актер
5 из 8

Александр Градский, советский композитор, певец, поэт, педагог, режиссер, актер, во время выступления на сцене.

© РИА Новости / Татьяна Крылова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Композитор и певец Александр Градский во время интервью.

Композитор и певец Александр Градский
6 из 8

Композитор и певец Александр Градский во время интервью.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Фото : Из личного архива Александра Градского

Из личного архива Александра Градского

Из личного архива Александра Градского
7 из 8

Из личного архива Александра Градского

© Фото : Из личного архива Александра Градского
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Композитор и певец Александр Градский во время гала-приема в ночном клубе Гусятникоff после матча звезд Континентальной хоккейной лиги между командами Яромира Ягра и Алексея Яшина.

Композитор и певец Александр Градский
8 из 8

Композитор и певец Александр Градский во время гала-приема в ночном клубе Гусятникоff после матча звезд Континентальной хоккейной лиги между командами Яромира Ягра и Алексея Яшина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 8
Певец Александр Градский выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 8
Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
3 из 8
Концерт Александра Градского в Томске
© РИА Новости / Яков Андреев
4 из 8
Композитор и певец Александр Градский.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Александр Градский, советский композитор, певец, поэт, педагог, режиссер, актер, во время выступления на сцене.

© РИА Новости / Татьяна Крылова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Композитор и певец Александр Градский во время интервью.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 8

Из личного архива Александра Градского

© Фото : Из личного архива Александра Градского
8 из 8

Композитор и певец Александр Градский во время гала-приема в ночном клубе Гусятникоff после матча звезд Континентальной хоккейной лиги между командами Яромира Ягра и Алексея Яшина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня — Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
С 1970-х занимался сольной карьерой, а также участвовал в многочисленных музыкальных проектах. Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов, среди них — "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990), "Несвоевременные песни" (1994), "Фрукты с кладбища" (1994), "Неформат" (2011), "Романсы" (2014) и другие.
Градский — автор музыки более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. В 1997 году ему присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", был лауреатом Государственной премии России.
Александр Градский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
3 ноября 2019, 10:50
Биография Александра Градского
 
КультураЧелябинская областьМоскваРоссийская академия музыки имени ГнесиныхАлександр ГрадскийРоссияУмер Александр Градский
 
 
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