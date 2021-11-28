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В Киргизии более 11,5 тысячи человек приняли участие в уличном голосовании
В Киргизии более 11,5 тысячи человек приняли участие в уличном голосовании - РИА Новости, 28.11.2021
В Киргизии более 11,5 тысячи человек приняли участие в уличном голосовании
Более 11,5 тысячи человек проголосовали на выборах в парламент Киргизии вне помещений, сообщила в воскресенье на брифинге глава ЦИК республики Нуржан... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:04
2021-11-28T06:18
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Более 11,5 тысячи человек проголосовали на выборах в парламент Киргизии вне помещений, сообщила в воскресенье на брифинге глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.Как сообщалось ранее, голосовать вне помещения, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. А также люди, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии разрешается проголосовать вне участка также военнослужащим из отдаленных воинских частей, несущим службы сотрудникам органов внутренних дел и вахтовикам.По словам Шайлдабековой, в республике открылись все 2435 избирательных участков. Также уже начали работу 16 из 59 зарубежных участков. Первым открыл свои двери участок в российском Южно-Сахалинске.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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в мире, киргизия
06:04 28.11.2021 (обновлено: 06:18 28.11.2021)
 
В Киргизии более 11,5 тысячи человек приняли участие в уличном голосовании

На парламентских выборах в Киргизии более 11,5 тысячи человек проголосовали вне помещений

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВыездное голосование на парламентских выборах в Кыргызстане
Выездное голосование на парламентских выборах в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Более 11,5 тысячи человек проголосовали на выборах в парламент Киргизии вне помещений, сообщила в воскресенье на брифинге глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.
"На выборах вне помещений проголосовали 11616 человек. Около тысячи зарегистрированных не проголосовали по разным причинам", - заявила она.
Как сообщалось ранее, голосовать вне помещения, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. А также люди, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии разрешается проголосовать вне участка также военнослужащим из отдаленных воинских частей, несущим службы сотрудникам органов внутренних дел и вахтовикам.
По словам Шайлдабековой, в республике открылись все 2435 избирательных участков. Также уже начали работу 16 из 59 зарубежных участков. Первым открыл свои двери участок в российском Южно-Сахалинске.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Парламентские выборы в Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
03:02
Процедура выборов в парламент Киргизии
 
В миреКиргизия
 
 
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