https://ria.ru/20211128/golosovanie-1761098344.html

В Киргизии более 11,5 тысячи человек приняли участие в уличном голосовании

В Киргизии более 11,5 тысячи человек приняли участие в уличном голосовании - РИА Новости, 28.11.2021

В Киргизии более 11,5 тысячи человек приняли участие в уличном голосовании

Более 11,5 тысячи человек проголосовали на выборах в парламент Киргизии вне помещений, сообщила в воскресенье на брифинге глава ЦИК республики Нуржан... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T06:04

2021-11-28T06:04

2021-11-28T06:18

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киргизия

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Более 11,5 тысячи человек проголосовали на выборах в парламент Киргизии вне помещений, сообщила в воскресенье на брифинге глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.Как сообщалось ранее, голосовать вне помещения, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. А также люди, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии разрешается проголосовать вне участка также военнослужащим из отдаленных воинских частей, несущим службы сотрудникам органов внутренних дел и вахтовикам.По словам Шайлдабековой, в республике открылись все 2435 избирательных участков. Также уже начали работу 16 из 59 зарубежных участков. Первым открыл свои двери участок в российском Южно-Сахалинске.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/vybory-1760886951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия