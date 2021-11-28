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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/golos-1761119734.html
Первый канал считает долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца
Первый канал считает долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца - РИА Новости, 28.11.2021
Первый канал считает долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца
Первый канал считает долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Градском, говорится в сообщении Первого канала. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T12:02
2021-11-28T12:48
общество
челябинская область
копейск
шарль азнавур
александр градский
виктор хара
россия
культура
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый канал считает долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Градском, говорится в сообщении Первого канала.По информации телеканала, Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир."Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.В воскресенье композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщалось на странице телепроекта "Голос". Советский и российский певец, поэт и композитор Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997).Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761102992.html
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челябинская область
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общество, челябинская область, копейск, шарль азнавур, александр градский, виктор хара, россия, первый канал (телеканал), шоу "голос"
12:02 28.11.2021 (обновлено: 12:48 28.11.2021)
 
Первый канал считает долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца

Первый канал считает долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память о Градском

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаШоу "Голос"
Шоу Голос
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый канал считает долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Градском, говорится в сообщении Первого канала.
По информации телеканала, Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир.
Концерт Александра Градского в Томске - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
08:04
Биография Александра Градского
"Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.
В воскресенье композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщалось на странице телепроекта "Голос". Советский и российский певец, поэт и композитор Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997).
Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.
Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.
В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
Певец, композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
11:52Шоубиз
"Прощай, Саша": коллеги Градского скорбят по артисту
 
КультураОбществоЧелябинская областьКопейскШарль АзнавурАлександр ГрадскийВиктор ХараРоссияПервый канал (телеканал)Шоу "Голос"
 
 
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