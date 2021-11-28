17:14 28.11.2021 (обновлено: 19:48 28.11.2021)
СМИ рассказали, как Германия планирует надавить на Россию в энергетике
Axios: в Германии не исключили приостановку некоторых форматов работы с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Германия в качестве мер давления на Россию, призванных не допустить использование энергоресурсов в качестве оружия, не исключает приостановку ряда двусторонних политических встреч и отдельных форматов сотрудничества, следует из неофициального документа посольства ФРГ в Вашингтоне, направленного конгрессу США.
"Что касается вариантов на национальном уровне... при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно", - говорится в документе, который распространил портал Axios.
Другие меры со стороны Германии включают в себя, в частности, "использование всех подходящих каналов и форумов для осуждения недопустимого поведения России". Помимо этого Берлин планирует оказывать техническую и иную поддержку странам, против которых Москва использовала "энергетику в качестве оружия". Среди экономических мер также назван "анализ возможных приостановок" инвестиционных гарантий для будущих проектов России по добыче ископаемого топлива.
В документе посольство ссылается на совместное заявление США и ФРГ от июля 2021 года, согласно которому Германия обязуется принимать меры на национальном и европейском уровнях, если Россия "использует энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины".
В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
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