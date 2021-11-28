https://ria.ru/20211128/germaniya-1761152230.html

СМИ рассказали, как Германия планирует надавить на Россию в энергетике

СМИ рассказали, как Германия планирует надавить на Россию в энергетике - РИА Новости, 28.11.2021

СМИ рассказали, как Германия планирует надавить на Россию в энергетике

Германия в качестве мер давления на Россию, призванных не допустить использование энергоресурсов в качестве оружия, не исключает приостановку ряда двусторонних... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:14

2021-11-28T17:14

2021-11-28T19:48

в мире

германия

россия

сша

москва

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Германия в качестве мер давления на Россию, призванных не допустить использование энергоресурсов в качестве оружия, не исключает приостановку ряда двусторонних политических встреч и отдельных форматов сотрудничества, следует из неофициального документа посольства ФРГ в Вашингтоне, направленного конгрессу США."Что касается вариантов на национальном уровне... при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно", - говорится в документе, который распространил портал Axios.Другие меры со стороны Германии включают в себя, в частности, "использование всех подходящих каналов и форумов для осуждения недопустимого поведения России". Помимо этого Берлин планирует оказывать техническую и иную поддержку странам, против которых Москва использовала "энергетику в качестве оружия". Среди экономических мер также назван "анализ возможных приостановок" инвестиционных гарантий для будущих проектов России по добыче ископаемого топлива.В документе посольство ссылается на совместное заявление США и ФРГ от июля 2021 года, согласно которому Германия обязуется принимать меры на национальном и европейском уровнях, если Россия "использует энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины".В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

https://ria.ru/20211126/germaniya-1760883160.html

германия

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, россия, сша, москва, северный поток — 2