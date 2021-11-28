https://ria.ru/20211128/germaniya-1761099130.html

Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной

Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной - РИА Новости, 28.11.2021

Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной

Полиция остановила вакцинацию от коронавируса близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где, предположительно, прививали неодобренным препаратом,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T06:26

2021-11-28T06:26

2021-11-28T11:05

распространение коронавируса

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германия

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коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Полиция остановила вакцинацию от коронавируса близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где, предположительно, прививали неодобренным препаратом, сообщили в управлении.По информации СМИ, аэропорт принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру — он разработал собственную вакцину от COVID-19.У здания аэровокзала стражи порядка обнаружили около 80 жителей. Они установили, что там делают инъекцию от вируса неразрешенным препаратом. Укол ставили в специально подготовленном помещении.50 человек успели привиться, перед тем как полицейские пресекли вакцинацию.

https://ria.ru/20211118/germaniya-1759457466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, здоровье - общество, коронавирус covid-19