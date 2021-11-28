https://ria.ru/20211128/germaniya-1761099130.html
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной - РИА Новости, 28.11.2021
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной
Полиция остановила вакцинацию от коронавируса близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где, предположительно, прививали неодобренным препаратом,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:26
2021-11-28T06:26
2021-11-28T11:05
распространение коронавируса
в мире
германия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730563669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03c5830033e8dd5c88c91f8fd5cb2414.jpg
БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Полиция остановила вакцинацию от коронавируса близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где, предположительно, прививали неодобренным препаратом, сообщили в управлении.По информации СМИ, аэропорт принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру — он разработал собственную вакцину от COVID-19.У здания аэровокзала стражи порядка обнаружили около 80 жителей. Они установили, что там делают инъекцию от вируса неразрешенным препаратом. Укол ставили в специально подготовленном помещении.50 человек успели привиться, перед тем как полицейские пресекли вакцинацию.
https://ria.ru/20211118/germaniya-1759457466.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730563669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30073e385fa1dd5e9633e8fef185df48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
06:26 28.11.2021 (обновлено: 11:05 28.11.2021)
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной
Жителей Германии прививали в аэропорту Любека самодельной вакциной от COVID-19