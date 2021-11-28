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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/germaniya-1761099130.html
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной - РИА Новости, 28.11.2021
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной
Полиция остановила вакцинацию от коронавируса близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где, предположительно, прививали неодобренным препаратом,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:26
2021-11-28T11:05
распространение коронавируса
в мире
германия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Полиция остановила вакцинацию от коронавируса близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где, предположительно, прививали неодобренным препаратом, сообщили в управлении.По информации СМИ, аэропорт принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру — он разработал собственную вакцину от COVID-19.У здания аэровокзала стражи порядка обнаружили около 80 жителей. Они установили, что там делают инъекцию от вируса неразрешенным препаратом. Укол ставили в специально подготовленном помещении.50 человек успели привиться, перед тем как полицейские пресекли вакцинацию.
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в мире, германия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
06:26 28.11.2021 (обновлено: 11:05 28.11.2021)
 
Жителей Германии прививали от коронавируса самодельной вакциной

Жителей Германии прививали в аэропорту Любека самодельной вакциной от COVID-19

© AP Photo / Michael SohnПолиция, Германия
Полиция, Германия - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Полиция остановила вакцинацию от коронавируса близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), где, предположительно, прививали неодобренным препаратом, сообщили в управлении.
По информации СМИ, аэропорт принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру — он разработал собственную вакцину от COVID-19.
У здания аэровокзала стражи порядка обнаружили около 80 жителей. Они установили, что там делают инъекцию от вируса неразрешенным препаратом. Укол ставили в специально подготовленном помещении.
50 человек успели привиться, перед тем как полицейские пресекли вакцинацию.
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