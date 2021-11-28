https://ria.ru/20211128/gaz-1761148772.html

Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе через два-три года

Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе через два-три года - РИА Новости, 28.11.2021

Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе через два-три года

Среднегодовой уровень цен на газ в Европе может установиться в диапазоне 300-600 долларов за тысячу кубометров в ближайшие 2-3 года, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:44

2021-11-28T16:44

2021-11-28T16:44

экономика

европа

центр стратегических разработок (фонд)

сергей колобанов

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Среднегодовой уровень цен на газ в Европе может установиться в диапазоне 300-600 долларов за тысячу кубометров в ближайшие 2-3 года, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов."Среднегодовой уровень цен (на газ — ред.) в Европе в диапазоне 300-600 долларов за тысячу кубометров вполне вероятен на ближайшие 2-3 года", — отметил он.По словам эксперта, восстановление мировой экономики требует значительного прироста энергопотребления, а в условиях зелёной повестки газ многими рассматривается как приемлемая альтернатива углю, на который "все ополчились как на самый климатически вредный источник энергии".Цены на газ в Европе с начала года выросли в несколько раз. Стоимость контрактов на рынке спот с поставкой "на день вперёд", по данным Spot TTF, увеличилась к концу осени почти в четыре раза. Исторический максимум на фьючерсном рынке — 1937 долларов на бирже ICE — был достигнут 6 октября, после чего цены начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — опустились ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Однако в последние две недели, после новости о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2", начали расти, 25 ноября расчётная цена декабрьского фьючерса чуть превысила 1025 долларов.

https://ria.ru/20211128/sanktsii-1761148525.html

европа

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экономика, европа, центр стратегических разработок (фонд), сергей колобанов