Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе через два-три года
Эксперт Колобанов спрогнозировал диапазон цен на газ в Европе через два-три года
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочие на газокомпрессорной станции на трубопроводе Ямал-Европа недалеко от Несвижа
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Среднегодовой уровень цен на газ в Европе может установиться в диапазоне 300-600 долларов за тысячу кубометров в ближайшие 2-3 года, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Среднегодовой уровень цен (на газ — ред.) в Европе в диапазоне 300-600 долларов за тысячу кубометров вполне вероятен на ближайшие 2-3 года", — отметил он.
По словам эксперта, восстановление мировой экономики требует значительного прироста энергопотребления, а в условиях зелёной повестки газ многими рассматривается как приемлемая альтернатива углю, на который "все ополчились как на самый климатически вредный источник энергии".
Цены на газ в Европе с начала года выросли в несколько раз. Стоимость контрактов на рынке спот с поставкой "на день вперёд", по данным Spot TTF, увеличилась к концу осени почти в четыре раза. Исторический максимум на фьючерсном рынке — 1937 долларов на бирже ICE — был достигнут 6 октября, после чего цены начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — опустились ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Однако в последние две недели, после новости о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2", начали расти, 25 ноября расчётная цена декабрьского фьючерса чуть превысила 1025 долларов.