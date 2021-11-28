https://ria.ru/20211128/gaubitsa-1761176223.html

На Украине возбудили дело против журналиста за видео с выстрелом из гаубицы

На Украине возбудили дело против журналиста за видео с выстрелом из гаубицы - РИА Новости, 28.11.2021

На Украине возбудили дело против журналиста за видео с выстрелом из гаубицы

Госбюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова после того, как он опубликовал видео, на котором стреляет из гаубицы. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T21:07

2021-11-28T21:07

2021-11-28T23:29

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КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова после того, как он опубликовал видео, на котором стреляет из гаубицы.Бутусов разместил ролик в интернете в субботу. Он написал, что кадры были сняты давно, но не уточнил, когда и при каких обстоятельствах."Сегодня, в День памяти жертв голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе — но исключительно к гибели <...> убийц украинского народа, — подписал он видеозапись.Журналист также рассказал, что силовики передают эксклюзивную информацию с мест боевых действий.Как указали на сайте ГБР, ведомство изучит все обстоятельства, связанные с публикацией."Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению", — сообщается на сайте ГБР.Действия Бутусова проверят по статьям "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" и "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".По версии следствия, инцидент произошел вне зоны конфликта на юго-востоке страны, но точную информацию обнародуют "после детальной проверки".Действия журналиста осудили Минобороны и делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона в пятницу. Тогда глава государства заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, так как не получил должности в Минобороны. Кроме того, главнокомандующий обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе."Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 — "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Майдан, захват Крыма, вторжение в Донбасс и восемь лет войны. То есть это я все начал. По мнению президента, именно я обнародовал видео из Bayraktar (турецкий беспилотник. — Прим. ред.) и тем самым привел к смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал)", — отметил Бутусов.Он считает, что видео с выстрелом использовали просто как "повод для эскалации", хотя в подписи говорится, что "это было давно".Журналист заявил, что не собирается уезжать из страны и останется на Украине. Восемь лет назад он уже вышел на Майдан, добавил Бутусов.

https://ria.ru/20211128/donbass-1761115624.html

https://ria.ru/20211128/obstrely-1761161990.html

https://ria.ru/20211128/pomosch-1761160852.html

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в мире, украина, киев, юрий бутусов, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, игорь коломойский