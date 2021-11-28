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Боитесь радиации? Остерегайтесь этого популярного фрукта
Назван самый радиоактивный фрукт - РИА Новости, 28.11.2021
Боитесь радиации? Остерегайтесь этого популярного фрукта
Бананы представляют определенную опасность из-за содержащегося в них радиоактивного элемента, рассказали ученые из Пекинского университета аэронавтики и... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:34
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китай
пекинский университет
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бананы представляют определенную опасность из-за содержащегося в них радиоактивного элемента, рассказали ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики Чжан Сяотянь и Ляо Цзе в материале для WeChat.Как отметили исследователи, помимо обычного безвредного калия, в этих фруктах есть его изотоп — калий-40, источник ионизирующего излучения, который негативно влияет на здоровье.Тем не менее его количество в плодах считается небольшим. "Доза получаемой радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это ничтожно мало. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов", — говорится в статье.Для измерения радиоактивности какого-либо источника ученые периодически используют "банановый эквивалент". Например, максимально допустимое воздействие атомных электростанций соразмерно употреблению 2,5 тысячи плодов в год, а смертельной дозой станут порядка 35 миллионов.Подытоживая, специалисты напомнили, что радиоактивное излучение окружает человека повсюду, особенно при рентгенологических исследованиях и компьютерной томографии, а также при курении: содержащиеся в табаке полоний-210 и свинец-210 куда опаснее бананов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211127/produkt-1761048883.html
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китай, пекинский университет, здоровье - общество, wechat
11:34 28.11.2021 (обновлено: 20:21 28.11.2021)
 
Назван самый радиоактивный фрукт

Китайские ученые: в бананах содержится радиоактивный калий-40

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа
Пациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бананы представляют определенную опасность из-за содержащегося в них радиоактивного элемента, рассказали ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики Чжан Сяотянь и Ляо Цзе в материале для WeChat.
Как отметили исследователи, помимо обычного безвредного калия, в этих фруктах есть его изотоп — калий-40, источник ионизирующего излучения, который негативно влияет на здоровье.
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Тем не менее его количество в плодах считается небольшим. "Доза получаемой радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это ничтожно мало. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов", — говорится в статье.
Для измерения радиоактивности какого-либо источника ученые периодически используют "банановый эквивалент". Например, максимально допустимое воздействие атомных электростанций соразмерно употреблению 2,5 тысячи плодов в год, а смертельной дозой станут порядка 35 миллионов.
Подытоживая, специалисты напомнили, что радиоактивное излучение окружает человека повсюду, особенно при рентгенологических исследованиях и компьютерной томографии, а также при курении: содержащиеся в табаке полоний-210 и свинец-210 куда опаснее бананов.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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