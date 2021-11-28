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Глава МИД Венгрии обвинил США в распространении "фейковых новостей"
Глава МИД Венгрии обвинил США в распространении "фейковых новостей" - РИА Новости, 28.11.2021
Глава МИД Венгрии обвинил США в распространении "фейковых новостей"
Венгрия не нуждается в "судье", который оценил бы состояние демократии в стране, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свете того, что Будапешт не получил от РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T07:51
2021-11-28T07:51
2021-11-28T07:51
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петер сийярто
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия не нуждается в "судье", который оценил бы состояние демократии в стране, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свете того, что Будапешт не получил от Вашингтона приглашения на декабрьский "саммит за демократию".Министр подчеркнул, что Венгрия - не учащийся, которому нужно быть "готовым к выпускному экзамену"."Мы не нуждаемся в судье. Мы абсолютно в курсе нашей ситуации, гордимся нашей демократией, битвами в ходе нашей истории за свободу, гордимся последней тысячей лет, и нам не нужен кто-то, кто подтвердил бы это", - добавил Сийярто.Сийярто отметил, что то, что говорят в США о Венгрии, "не имеет ничего общего с реальностью". Министр напомнил, что ранее Штаты - во время предыдущей администрации демократов - критиковали Венгрию, в частности в связи с новой конституцией страны."Я не говорю, что это проблема. Мы разные, и мы можем мыслить по-разному. Для меня единственная проблема в этом отношении состоит в отсутствии взаимного уважения, поскольку мы уважаем решение американских граждан, мы уважаем то, как они хотят двигаться дальше, мы уважаем их выбор президента, но в отношении Венгрии такого рода уважения нет", - сказал глава МИД Венгрии.По убеждению Сийярто, в отношении Венгрии, напротив, много "лжи" и "фейковых новостей".США пригласили на декабрьский "саммит за демократию" 110 стран. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии. Россия и Китай в списке приглашенных также не фигурируют.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, венгрия, петер сийярто, мид венгрии
Глава МИД Венгрии обвинил США в распространении "фейковых новостей"
Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил США в распространении "фейковых новостей" и "лжи"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия
не нуждается в "судье", который оценил бы состояние демократии в стране, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
в свете того, что Будапешт
не получил от Вашингтона
приглашения на декабрьский "саммит за демократию".
"Мы - страна с тысячелетней государственностью, с тысячелетней христианской государственностью. Наша история полна битв за свободу и суверенитет. И нам не нужен какой-либо внешний актор или фактор, который оценил бы состояние нашей демократии", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RT
.
Министр подчеркнул, что Венгрия - не учащийся, которому нужно быть "готовым к выпускному экзамену".
"Мы не нуждаемся в судье. Мы абсолютно в курсе нашей ситуации, гордимся нашей демократией, битвами в ходе нашей истории за свободу, гордимся последней тысячей лет, и нам не нужен кто-то, кто подтвердил бы это", - добавил Сийярто.
Сийярто отметил, что то, что говорят в США
о Венгрии, "не имеет ничего общего с реальностью". Министр напомнил, что ранее Штаты - во время предыдущей администрации демократов - критиковали Венгрию, в частности в связи с новой конституцией страны.
"Я не говорю, что это проблема. Мы разные, и мы можем мыслить по-разному. Для меня единственная проблема в этом отношении состоит в отсутствии взаимного уважения, поскольку мы уважаем решение американских граждан, мы уважаем то, как они хотят двигаться дальше, мы уважаем их выбор президента, но в отношении Венгрии такого рода уважения нет", - сказал глава МИД Венгрии.
По убеждению Сийярто, в отношении Венгрии, напротив, много "лжи" и "фейковых новостей".
США пригласили на декабрьский "саммит за демократию" 110 стран. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии. Россия
и Китай
в списке приглашенных также не фигурируют.