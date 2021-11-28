https://ria.ru/20211128/feyki-1761101988.html

Глава МИД Венгрии обвинил США в распространении "фейковых новостей"

Глава МИД Венгрии обвинил США в распространении "фейковых новостей" - РИА Новости, 28.11.2021

Глава МИД Венгрии обвинил США в распространении "фейковых новостей"

Венгрия не нуждается в "судье", который оценил бы состояние демократии в стране, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свете того, что Будапешт не получил от РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T07:51

2021-11-28T07:51

2021-11-28T07:51

в мире

сша

венгрия

петер сийярто

мид венгрии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/05/1502220522_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_e5f7da8f2947a30c2252f609e03427cc.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия не нуждается в "судье", который оценил бы состояние демократии в стране, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свете того, что Будапешт не получил от Вашингтона приглашения на декабрьский "саммит за демократию".Министр подчеркнул, что Венгрия - не учащийся, которому нужно быть "готовым к выпускному экзамену"."Мы не нуждаемся в судье. Мы абсолютно в курсе нашей ситуации, гордимся нашей демократией, битвами в ходе нашей истории за свободу, гордимся последней тысячей лет, и нам не нужен кто-то, кто подтвердил бы это", - добавил Сийярто.Сийярто отметил, что то, что говорят в США о Венгрии, "не имеет ничего общего с реальностью". Министр напомнил, что ранее Штаты - во время предыдущей администрации демократов - критиковали Венгрию, в частности в связи с новой конституцией страны."Я не говорю, что это проблема. Мы разные, и мы можем мыслить по-разному. Для меня единственная проблема в этом отношении состоит в отсутствии взаимного уважения, поскольку мы уважаем решение американских граждан, мы уважаем то, как они хотят двигаться дальше, мы уважаем их выбор президента, но в отношении Венгрии такого рода уважения нет", - сказал глава МИД Венгрии.По убеждению Сийярто, в отношении Венгрии, напротив, много "лжи" и "фейковых новостей".США пригласили на декабрьский "саммит за демократию" 110 стран. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии. Россия и Китай в списке приглашенных также не фигурируют.

https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html

сша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, венгрия, петер сийярто, мид венгрии