https://ria.ru/20211128/es-1761100542.html

Глава МИД Венгрии рассказал о дискуссиях в ЕС про трансформацию организации

Глава МИД Венгрии рассказал о дискуссиях в ЕС про трансформацию организации - РИА Новости, 28.11.2021

Глава МИД Венгрии рассказал о дискуссиях в ЕС про трансформацию организации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европейском союзе в настоящее время активно обсуждается вопрос о будущем объединения: одни считают... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T07:30

2021-11-28T07:30

2021-11-28T07:30

в мире

европа

петер сийярто

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европейском союзе в настоящее время активно обсуждается вопрос о будущем объединения: одни считают необходимым создание чего-то наподобие "Соединенных Штатов Европы", в то время как другие придерживаются "суверенистического" подхода.По словам Сийярто, по данному вопросу есть "два основных подхода"."Один подход предусматривает создание чего-то вроде Соединенных Штатов Европы - довольно федералистский подход, сторонники которого хотели бы, в сущности, преодолеть национальную идентичность, христианское наследие и считают, что максимально возможный объем полномочий должен быть передан Брюсселю", - заявил министр.Второй подход, как отметил Сийярто, представляет собой "суверенистический" подход, который предусматривает, что "сильный Европейский союз может быть основан только на сильных государствах-членах (блока)".Сийярто подчеркнул, что сейчас сторонники второго подхода "в меньшинстве".

https://radiosputnik.ria.ru/20200509/1571214375.html

европа

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в мире, европа, петер сийярто