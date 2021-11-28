Глава МИД Венгрии рассказал о дискуссиях в ЕС про трансформацию организации
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что есть "два основных подхода" трансформации ЕС
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европейском союзе в настоящее время активно обсуждается вопрос о будущем объединения: одни считают необходимым создание чего-то наподобие "Соединенных Штатов Европы", в то время как другие придерживаются "суверенистического" подхода.
"Сейчас в Европейском союзе широкие дискуссии касательно того, каким ЕС должен быть в будущем. Я думаю, что тот факт, что такие дискуссии идут, следует считать нормальным, поскольку ЕС практически одновременно столкнулся с рядом вызовов. Очевидно, в текущих условиях нормально дискутировать о том, по какому пути двигаться", - сказал глава венгерского МИД в интервью телеканалу RT.
По словам Сийярто, по данному вопросу есть "два основных подхода".
"Один подход предусматривает создание чего-то вроде Соединенных Штатов Европы - довольно федералистский подход, сторонники которого хотели бы, в сущности, преодолеть национальную идентичность, христианское наследие и считают, что максимально возможный объем полномочий должен быть передан Брюсселю", - заявил министр.
Второй подход, как отметил Сийярто, представляет собой "суверенистический" подход, который предусматривает, что "сильный Европейский союз может быть основан только на сильных государствах-членах (блока)".
Сийярто подчеркнул, что сейчас сторонники второго подхода "в меньшинстве".
9 мая 2020, 14:27Реальные риски. Политолог предрек экономический крах ЕС из-за евро