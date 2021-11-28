Аналитики ждут рекордный рост экономики России в 2021 году
Аналитики ждут рекордный за много лет рост экономики России в 2021 году
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, прогнозируемые аналитиками темпы роста ВВП страны по итогам года превышают показатели с 2012 года. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.
Банк России ждет, что экономика страны в текущем году вырастет на 4-4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%.
Драйверы роста
Главным драйвером для экономики России в текущем году стало восстановление после пандемии, сходятся во мнении аналитики. При этом наполовину годовые темпы роста обеспечены вторым кварталом, когда ВВП страны вырос на рекордные 10,5%, указывает старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.
Позитивными факторами для российской экономики в этом году стали относительно высокие цены на нефть, динамичное восстановление экономики развитых стран, а также отсутствие резкого усиления санкционного давления вопреки многочисленным прогнозам сторонних наблюдателей, отмечает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.
Сказались и внутренние факторы, в том числе восстановление спроса внутри страны, поддержанное бумом потребительского кредитования, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
С коллегой соглашается старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков. Он также отметил положительную роль поддержки экономики со стороны бюджета, которая большую часть года оставалась выше прошлогодней.
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Факторы торможения
Однако во втором полугодии стали проявляться факторы, тормозящие экономический рост. Замедление в четвертом квартале связано с новой волной пандемии и высоким ценовым давлением, когда производителям товаров и услуг становится все сложнее перекладывать "разбухшие" цены на конечного потребителя, говорит эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев отмечает замедление роста внутреннего спроса из-за насыщения, ужесточения политики ЦБ и интенсивного роста цен в экономике.
Несмотря на восстановление экономики, пандемия серьезно ограничила темпы роста ВВП России, говорит экономист Газпромбанка Павел Бирюков. "Так, темпы роста экономики по итогам 2021 года составят лишь около 0,9% к уровню допандемийного 2019 года, что примерно в два раза ниже средних темпов роста экономики в 2016-2019 годах", - прогнозирует он.
"В 2022 году темпы экономического роста, скорее всего, должны снизиться, хотя все равно будут оставаться выше обычного, так как пока продолжается восстановительный рост. Снизится и инфляция, в силу решительных мер Банка России по ее сдерживанию и исчерпания временных факторов, таких как скачки цен на продовольствие и строительные материалы", - подытожил директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин.
Прогнозы аналитиков
Прогнозы экспертов по темпам роста российской экономики по итогам года представлены ниже (в процентах):
БКС - 4
"ВТБ Капитал" - 4,3
Газпромбанк - 4,1
"Зенит" - 4,4
НРА - 3,8-4,2
НКР - 4
Открытие - 4
Промсвязьбанк - 4,6
Росбанк - 3,9-4,4
Сбербанк - 4,-4,5
Sova Capital - 3,8
Совкомбанк - 4,2
"Уралсиб" - 4
"Эксперт РА" - 4,3
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