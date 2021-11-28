https://ria.ru/20211128/donbass-1761146907.html

Ополченец погиб при обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ

Ополченец погиб при обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.11.2021

Ополченец погиб при обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:27

2021-11-28T16:27

2021-11-28T16:27

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украина

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики двое суток не открывали огонь по территории республики."Вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.

https://ria.ru/20211128/donbass-1761115624.html

https://ria.ru/20211128/donbass-1761110767.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр