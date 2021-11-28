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Россияне-должники имеют зарубежной недвижимости на миллиард долларов
Составлены портреты россиян-должников с активами за рубежом - РИА Новости, 28.11.2021
Россияне-должники имеют зарубежной недвижимости на миллиард долларов
Россияне, скрывающие активы от кредиторов за границей, чаще всего предпочитают вкладываться в недвижимость в США, Великобритании, Испании и на Кипре, выяснила... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:48
2021-11-28T17:25
общество
испания
сша
великобритания
кипр
жилье
россия
сбер
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне, скрывающие активы от кредиторов за границей, чаще всего предпочитают вкладываться в недвижимость в США, Великобритании, Испании и на Кипре, выяснила дочерняя компания "Сбера" — коллекторское агентство "АктивБизнесКонсалт". Об этом пишет РБК.По оценкам АБК, на недвижимость приходится свыше 90% всех зарубежных активов должников из России, а общая стоимость этой собственности превышает миллиард долларов. При оценке зарубежного имущества задолжавших россиян агентство использовало собственные кейсы и открытые данные по спорам других кредиторов, объяснила директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина. При этом она подчеркнула, что оценка не учитывает активы крупных бизнесменов, споры с которыми проходят в индивидуальном порядке в иностранных судах."Как правило, это те, у кого появляются крупные должники со средним чеком от ста миллионов рублей, но обращаются кредиторы с долгами и в десять, и в 20 миллионов рублей, что не говорит о неперспективности взыскания", — добавили в АБК.В эту категорию должников попали в основном те, кто выступали поручителями в кредитах своим компаниям и не справились с долговым бременем. В компании отметили, что в разных юрисдикциях портреты различаются. Так, например, в британскую недвижимость в основном вкладывались владельцы более крупных компаний, чем те, кто инвестировал в Испанию.При этом "испанские" должники старше "британских" и чаще оказываются женатыми и имеют детей. Так, первые в 87% случаев женаты и в 74% имеют детей, в то время как среди вторых лишь около половины находятся в браке и имеют наследников. При этом у неплательщиков с собственностью в Англии в 70% случаев есть еще одно гражданство, у 22% — паспорта трех стран, а 90% из них ведут бизнес не только в России. Среди "испанских" должников только 37% имеют второе гражданство и лишь 13% занимаются бизнесом за рубежом.В Испании 84% задолжавших россиян вкладываются в недвижимость, причем три четверти из них выбирают Аликанте, Барселону и Малагу. По словам Уткиной, из-за доступных цен, хорошего климата и большой русской диаспоры в некоторых регионах появились "деревни должников"."Помимо перечисленных плюсов, люди друг с другом держат коммуникацию, дают советы, возможно, совместно вели или ведут бизнес, бывает сразу несколько должников-физлиц по одному кейсу", — добавила представитель АБК.Кроме того, в средиземноморской стране стоимость объекта недвижимости в шесть раз ниже, чем в Британии: 820 тысяч евро против 5,2 миллиона. И лишь семь процентов осевших в Испании должников переписывают собственность на родных против 40% у "британских" неплательщиков.
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общество, испания, сша, великобритания, кипр, жилье, россия, сбер
16:48 28.11.2021 (обновлено: 17:25 28.11.2021)
 
Составлены портреты россиян-должников с активами за рубежом

АБК: у россиян-должников зарубежной недвижимости больше чем на миллиард долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне, скрывающие активы от кредиторов за границей, чаще всего предпочитают вкладываться в недвижимость в США, Великобритании, Испании и на Кипре, выяснила дочерняя компания "Сбера" — коллекторское агентство "АктивБизнесКонсалт". Об этом пишет РБК.
По оценкам АБК, на недвижимость приходится свыше 90% всех зарубежных активов должников из России, а общая стоимость этой собственности превышает миллиард долларов. При оценке зарубежного имущества задолжавших россиян агентство использовало собственные кейсы и открытые данные по спорам других кредиторов, объяснила директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина. При этом она подчеркнула, что оценка не учитывает активы крупных бизнесменов, споры с которыми проходят в индивидуальном порядке в иностранных судах.
"Как правило, это те, у кого появляются крупные должники со средним чеком от ста миллионов рублей, но обращаются кредиторы с долгами и в десять, и в 20 миллионов рублей, что не говорит о неперспективности взыскания", — добавили в АБК.
В эту категорию должников попали в основном те, кто выступали поручителями в кредитах своим компаниям и не справились с долговым бременем. В компании отметили, что в разных юрисдикциях портреты различаются. Так, например, в британскую недвижимость в основном вкладывались владельцы более крупных компаний, чем те, кто инвестировал в Испанию.
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При этом "испанские" должники старше "британских" и чаще оказываются женатыми и имеют детей. Так, первые в 87% случаев женаты и в 74% имеют детей, в то время как среди вторых лишь около половины находятся в браке и имеют наследников. При этом у неплательщиков с собственностью в Англии в 70% случаев есть еще одно гражданство, у 22% — паспорта трех стран, а 90% из них ведут бизнес не только в России. Среди "испанских" должников только 37% имеют второе гражданство и лишь 13% занимаются бизнесом за рубежом.
В Испании 84% задолжавших россиян вкладываются в недвижимость, причем три четверти из них выбирают Аликанте, Барселону и Малагу. По словам Уткиной, из-за доступных цен, хорошего климата и большой русской диаспоры в некоторых регионах появились "деревни должников".
"Помимо перечисленных плюсов, люди друг с другом держат коммуникацию, дают советы, возможно, совместно вели или ведут бизнес, бывает сразу несколько должников-физлиц по одному кейсу", — добавила представитель АБК.
Кроме того, в средиземноморской стране стоимость объекта недвижимости в шесть раз ниже, чем в Британии: 820 тысяч евро против 5,2 миллиона. И лишь семь процентов осевших в Испании должников переписывают собственность на родных против 40% у "британских" неплательщиков.
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ОбществоИспанияСШАВеликобританияКипрЖильеРоссияСбер
 
 
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