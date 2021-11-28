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Умер дизайнер Вирджил Абло

Умер дизайнер Вирджил Абло - РИА Новости, 28.11.2021

Умер дизайнер Вирджил Абло

Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T21:56

2021-11-28T21:56

2021-11-28T23:33

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года, сообщается в его инстаграм-аккаунте.Как сказано в посте, мужчина более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. С 2019 года, когда ему поставили этот диагноз, дизайнер проходил множество сложных процедур.Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно заявил, что Абло был не только "гениальным дизайнером и визионером", но и "человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью".Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Карьеру в индустрии моды он начал в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с модным домом Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.

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в мире, сша, louis vuitton, дизайнер вирджил абло, новости культуры