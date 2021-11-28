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Умер дизайнер Вирджил Абло
Умер дизайнер Вирджил Абло - РИА Новости, 28.11.2021
Умер дизайнер Вирджил Абло
Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T21:56
2021-11-28T23:33
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дизайнер вирджил абло
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года, сообщается в его инстаграм-аккаунте.Как сказано в посте, мужчина более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. С 2019 года, когда ему поставили этот диагноз, дизайнер проходил множество сложных процедур.Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно заявил, что Абло был не только "гениальным дизайнером и визионером", но и "человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью".Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Карьеру в индустрии моды он начал в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с модным домом Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.
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в мире, сша, louis vuitton, дизайнер вирджил абло, новости культуры
21:56 28.11.2021 (обновлено: 23:33 28.11.2021)
 
Умер дизайнер Вирджил Абло

Создатель бренда Off-White Вирджил Абло умер на 42-м году жизни

© PHILIPPE LOPEZДизайнер Вирджил Аблон (Virgil Abloh)
Дизайнер Вирджил Аблон (Virgil Abloh)
© PHILIPPE LOPEZ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер и модельер, основатель бренда Off-White и руководитель мужской линии одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года, сообщается в его инстаграм-аккаунте.
Как сказано в посте, мужчина более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. С 2019 года, когда ему поставили этот диагноз, дизайнер проходил множество сложных процедур.
Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно заявил, что Абло был не только "гениальным дизайнером и визионером", но и "человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью".
Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы 30 сентября 1980 года. Карьеру в индустрии моды он начал в 2009 году. После завершения учебы в университете работал с модным домом Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012-м создал бренд одежды Off-White. В 2018-м Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.
 
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