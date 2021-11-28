https://ria.ru/20211128/deputat-1761184017.html

В Госдуме прокомментировали заявление Минска о союзнике в лице России

В Госдуме прокомментировали заявление Минска о союзнике в лице России - РИА Новости, 28.11.2021

В Госдуме прокомментировали заявление Минска о союзнике в лице России

Заявляя о помощи России в случае обострения ситуации на границе со странами ЕС, Белоруссия играет "чужими мускулами", но честно, поскольку мы ближайшие... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T22:41

2021-11-28T22:41

2021-11-28T22:43

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африка

нато

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адальби шхагошев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заявляя о помощи России в случае обострения ситуации на границе со странами ЕС, Белоруссия играет "чужими мускулами", но честно, поскольку мы ближайшие союзники, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.Ранее госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович напомнил соседним странам ЕС, что если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник - Россия."Белоруссия сейчас честно играет "чужими мускулами". Речь идет о России. Он (госсекретарь) прав - наши страны являются ближайшими союзниками", - подчеркнул Шхагошев. Политик отметил, что Россия не занимается провокациями, ведет честную международную политику. Такие заявления, добавляет парламентарий, напоминают тем, кто этими провокациями занимается, какова роль РФ на международной арене."Это важное напоминание о тесном сотрудничестве наших стран. Время от времени на европейской арене появляются новые политики, поэтому неплохо, чтобы такие напоминания периодически звучали, подобно тому, как сегодня сделали наши белорусские коллеги", - констатировал он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211128/belorussiya-1761174448.html

https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html

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литва, африка, нато, госдума рф, адальби шхагошев, россия, александр вольфович