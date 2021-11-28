Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211128/deputat-1761184017.html
В Госдуме прокомментировали заявление Минска о союзнике в лице России
В Госдуме прокомментировали заявление Минска о союзнике в лице России - РИА Новости, 28.11.2021
В Госдуме прокомментировали заявление Минска о союзнике в лице России
Заявляя о помощи России в случае обострения ситуации на границе со странами ЕС, Белоруссия играет "чужими мускулами", но честно, поскольку мы ближайшие... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T22:41
2021-11-28T22:43
литва
африка
нато
госдума рф
адальби шхагошев
россия
александр вольфович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_0:34:1706:994_1920x0_80_0_0_5b16da6b6530ecfc54b87f8c5409523f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заявляя о помощи России в случае обострения ситуации на границе со странами ЕС, Белоруссия играет "чужими мускулами", но честно, поскольку мы ближайшие союзники, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.Ранее госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович напомнил соседним странам ЕС, что если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник - Россия."Белоруссия сейчас честно играет "чужими мускулами". Речь идет о России. Он (госсекретарь) прав - наши страны являются ближайшими союзниками", - подчеркнул Шхагошев. Политик отметил, что Россия не занимается провокациями, ведет честную международную политику. Такие заявления, добавляет парламентарий, напоминают тем, кто этими провокациями занимается, какова роль РФ на международной арене."Это важное напоминание о тесном сотрудничестве наших стран. Время от времени на европейской арене появляются новые политики, поэтому неплохо, чтобы такие напоминания периодически звучали, подобно тому, как сегодня сделали наши белорусские коллеги", - констатировал он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211128/belorussiya-1761174448.html
https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html
литва
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_169:0:1538:1027_1920x0_80_0_0_38ce38386730e2776cf0fa91dec391e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
литва, африка, нато, госдума рф, адальби шхагошев, россия, александр вольфович
22:41 28.11.2021 (обновлено: 22:43 28.11.2021)
 
В Госдуме прокомментировали заявление Минска о союзнике в лице России

Депутат Госдумы Шхагошев: Белоруссия честно играет "чужими мускулами", говоря о России

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заявляя о помощи России в случае обострения ситуации на границе со странами ЕС, Белоруссия играет "чужими мускулами", но честно, поскольку мы ближайшие союзники, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.
Ранее госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович напомнил соседним странам ЕС, что если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник - Россия.
"Белоруссия сейчас честно играет "чужими мускулами". Речь идет о России. Он (госсекретарь) прав - наши страны являются ближайшими союзниками", - подчеркнул Шхагошев. Политик отметил, что Россия не занимается провокациями, ведет честную международную политику. Такие заявления, добавляет парламентарий, напоминают тем, кто этими провокациями занимается, какова роль РФ на международной арене.
"Это важное напоминание о тесном сотрудничестве наших стран. Время от времени на европейской арене появляются новые политики, поэтому неплохо, чтобы такие напоминания периодически звучали, подобно тому, как сегодня сделали наши белорусские коллеги", - констатировал он.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 20:46
Россия заступится за Белоруссию в случае агрессии НАТО, заявил сенатор
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 14:40
Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах
 
ЛитваАфрикаНАТОГосдума РФАдальби ШхагошевРоссияАлександр Вольфович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
23:47В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
23:43В Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусомВ Калмыкии продлили режим COVID-ограниченийВ Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом