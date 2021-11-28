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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211128/dementsiya-1761097350.html
Ученые вынесли спортсменам приговор
Раскрыта внезапная причина деменции - РИА Новости, 28.11.2021
Ученые вынесли спортсменам приговор
Контактные виды спорта, в которых спортсмены регулярно получают удары по голове, чреваты развитием деменции и хронической энцефалопатией. Соответствующее... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T04:51
2021-11-28T04:51
наука
весь мир
бостонский университет
деменция
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Контактные виды спорта, в которых спортсмены регулярно получают удары по голове, чреваты развитием деменции и хронической энцефалопатией. Соответствующее исследование ученых из Бостонского университета в США опубликовал журнал Neurology.Команда изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества", проявляющиеся в виде ярких пятен на снимках мозга. В итоге удалось найти связь между количеством зон гиперинтенсивности, заметных на прижизненном МРТ-снимке, и проявлениями заболевания мелких сосудов, а также прочими индикаторами, подтверждающими повреждение белого вещества к моменту вскрытия.Эксперты сопоставили данные вскрытия и МРТ людей, которые занимались травмоопасной деятельностью. Выяснилось, что 90% этих людей при жизни были игроками в американский футбол. Другие занимались обычным футболом и боксом или же были ветеранами армии. Многие из них перед смертью страдали от деменции, а 71% – от хронической травматической энцефалопатии.Ранее стало известно, что исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови биологические маркеры, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию.Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.
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весь мир, бостонский университет, деменция
04:51 28.11.2021
 
Раскрыта внезапная причина деменции

Ученые из США выяснили, что занимающиеся боксом подвержены деменции

© Fotolia / wazaomanБоксерские перчатки
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Fotolia / wazaoman
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Контактные виды спорта, в которых спортсмены регулярно получают удары по голове, чреваты развитием деменции и хронической энцефалопатией. Соответствующее исследование ученых из Бостонского университета в США опубликовал журнал Neurology.
Команда изучила маркеры повреждения мозга, называемые "гиперинтенсивностью белого вещества", проявляющиеся в виде ярких пятен на снимках мозга. В итоге удалось найти связь между количеством зон гиперинтенсивности, заметных на прижизненном МРТ-снимке, и проявлениями заболевания мелких сосудов, а также прочими индикаторами, подтверждающими повреждение белого вещества к моменту вскрытия.
Эксперты сопоставили данные вскрытия и МРТ людей, которые занимались травмоопасной деятельностью. Выяснилось, что 90% этих людей при жизни были игроками в американский футбол. Другие занимались обычным футболом и боксом или же были ветеранами армии. Многие из них перед смертью страдали от деменции, а 71% – от хронической травматической энцефалопатии.
Ранее стало известно, что исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови биологические маркеры, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию.
Рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 02:27Наука
Ученые нашли способ предсказать приближение деменции
Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.
Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.
 
НаукаВесь мирБостонский университетДеменция
 
 
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