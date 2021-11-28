https://ria.ru/20211128/bezhenets-1761117054.html

Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии

Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 28.11.2021

Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии

Литовские силовики бросили на границе с Белоруссией тело избитого беженца, сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:38

2021-11-28T11:38

2021-11-28T14:19

в мире

литва

белоруссия

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Литовские силовики бросили на границе с Белоруссией тело избитого беженца, сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.Выброшенное тело было в спальном мешке. На месте работают следователи.Белорусский СК, в свою очередь, в Telegram уточнил, что рядом с погибшим нашли одежду и продукты. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось, отметили там. Специалисты опросили местных жителей. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи начали проверку. Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.

https://ria.ru/20211126/migranty-1760872462.html

https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-28T11:38 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, литва, белоруссия, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии