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Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии
Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 28.11.2021
Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии
Литовские силовики бросили на границе с Белоруссией тело избитого беженца, сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:38
2021-11-28T14:19
в мире
литва
белоруссия
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Литовские силовики бросили на границе с Белоруссией тело избитого беженца, сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.Выброшенное тело было в спальном мешке. На месте работают следователи.Белорусский СК, в свою очередь, в Telegram уточнил, что рядом с погибшим нашли одежду и продукты. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось, отметили там. Специалисты опросили местных жителей. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи начали проверку. Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.
https://ria.ru/20211126/migranty-1760872462.html
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литва
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, белоруссия, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:38 28.11.2021 (обновлено: 14:19 28.11.2021)
 
Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о брошенном литовскими силовиками теле избитого беженца

© REUTERS / Janis LaizansПогранпереход на литовско-белорусской границе
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Литовские силовики бросили на границе с Белоруссией тело избитого беженца, сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

"Двадцать седьмого ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афроазиатской внешности возрастом около 30 лет", — рассказали в ведомстве.

Выброшенное тело было в спальном мешке. На месте работают следователи.
Белорусский СК, в свою очередь, в Telegram уточнил, что рядом с погибшим нашли одежду и продукты. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось, отметили там.
Специалисты опросили местных жителей. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи начали проверку.
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Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.
Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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В миреЛитваБелоруссияГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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