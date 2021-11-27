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На Украине изучат идею ужесточить правила въезда для россиян
На Украине изучат идею ужесточить правила въезда для россиян - РИА Новости, 27.11.2021
На Украине изучат идею ужесточить правила въезда для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возможном введении дополнительных ограничений на въезд в страну граждан России и поручил премьеру... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:53
2021-11-27T21:25
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
правый сектор
россия
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КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возможном введении дополнительных ограничений на въезд в страну граждан России и поручил премьеру страны, секретарю СНБО и главе СБУ изучить, соответствуют ли текущие ограничения интересам национальной безопасности страны, говорится на сайте офиса главы государства.Ранее украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием ограничить въезд на территорию страны для граждан России. В начале ноября петиция набрала необходимые для ее рассмотрения более 25 тысяч голосов."Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений. С учетом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и председателю Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов", — говорится в ответе на петицию, опубликованном на сайте офиса главы государства.В своем ответе Зеленский напомнил, что с января 2018 года пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев во время пограничного контроля, данная опция распространяется, в частности, на граждан России. Среди прочего проводится сканирование отпечатков пальцев.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, правый сектор, россия
12:53 27.11.2021 (обновлено: 21:25 27.11.2021)
 
На Украине изучат идею ужесточить правила въезда для россиян

Зеленский поручил изучить дополнительные ограничения на въезд на Украину для россиян

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Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возможном введении дополнительных ограничений на въезд в страну граждан России и поручил премьеру страны, секретарю СНБО и главе СБУ изучить, соответствуют ли текущие ограничения интересам национальной безопасности страны, говорится на сайте офиса главы государства.
Ранее украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием ограничить въезд на территорию страны для граждан России. В начале ноября петиция набрала необходимые для ее рассмотрения более 25 тысяч голосов.
"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений. С учетом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и председателю Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов", — говорится в ответе на петицию, опубликованном на сайте офиса главы государства.
В своем ответе Зеленский напомнил, что с января 2018 года пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев во время пограничного контроля, данная опция распространяется, в частности, на граждан России. Среди прочего проводится сканирование отпечатков пальцев.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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