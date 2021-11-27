https://ria.ru/20211127/zavod-1761042705.html

Завод в Дзержинске вернулся к работе после серии взрывов

Завод в Дзержинске вернулся к работе после серии взрывов - РИА Новости, 27.11.2021

Завод в Дзержинске вернулся к работе после серии взрывов

Завод имени Свердлова в Дзержинске вернулся к работе после ЧП, сообщил первый заместитель гендиректора ФКП "Завод имени Свердлова" Олег Корпатенков. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T16:17

2021-11-27T16:17

2021-11-27T16:17

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Завод имени Свердлова в Дзержинске вернулся к работе после ЧП, сообщил первый заместитель гендиректора ФКП "Завод имени Свердлова" Олег Корпатенков.По его словам, 27 ноября в 9.48 в цехе №32 произошел хлопок с последующим возгоранием. "Это цех по производству взрывчатых материалов. Там присутствует, в том числе, и ацетон – один из компонентов", - сказал Корпатенков журналистам.Он отметил, что "работы проводились согласно регламенту, это была обыкновенная операция, которую люди годами делают". Он также сообщил, что причина инцидента пока непонятна, ее установит комиссия."На момент взрыва были остановлены все технологические цепочки. Но сейчас завод работает в обычном режиме", - сказал заместитель гендиректора завода.Он также сообщил, что сейчас трудно оценить размер ущерба, причиненный ЧП. "Разрушения есть, но… понять степень разрушения невозможно, потому что здание проливается водой. Думаю, что полную информацию о разрушениях увидим завтра", - сказал Корпатенков.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 9:52 мск в Нижегородской области на ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, по состоянию на 11:20 в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. В 11:50 объявлена локализация пожара, в 12:04 ликвидация открытого горения, в 13:57 – ликвидация последствий пожара. Из соседнего здания для безопасности эвакуировано 88 человек.Следователями СУСК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.Утром 31 августа 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.

https://ria.ru/20211127/vzryv-1761015004.html

https://ria.ru/20211127/poezdka-1761035723.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)