https://ria.ru/20211127/zavod-1761023525.html

Следователи возбудили дело после взрывов на заводе в Дзержинске

Следователи возбудили дело после взрывов на заводе в Дзержинске - РИА Новости, 27.11.2021

Следователи возбудили дело после взрывов на заводе в Дзержинске

Следователи возбудили дело по факту ЧП на заводе в нижегородском Дзержинске по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов,... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:45

2021-11-27T12:45

2021-11-27T15:48

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту ЧП на заводе в нижегородском Дзержинске по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 27 ноября в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова, произошло возгорание, в результате которого пострадали двое сотрудников. Они были госпитализированы."По данному факту следователями СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место происшествия выехали следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления.

https://ria.ru/20211127/vzryv-1761015004.html

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происшествия