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В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе
В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе - РИА Новости, 27.11.2021
В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе
Хлопки на территории завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прекратились, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:44
2021-11-27T12:56
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинск (нижегородская область)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хлопки на территории завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прекратились, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС РФ.Ранее РИА Новости сообщали в экстренных службах, что в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят октоген, на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова произошло четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров. Пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших после ЧП. В МЧС РФ уточняли, что всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники."В настоящее время хлопки на территории предприятия прекратились. В 11.50 объявлена локализация пожара. В 12.04 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Отмечается, что из соседнего здания для безопасности эвакуировали 88 человек.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)
12:44 27.11.2021 (обновлено: 12:56 27.11.2021)
 
В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе

В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе имени Свердлова

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хлопки на территории завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прекратились, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС РФ.
Ранее РИА Новости сообщали в экстренных службах, что в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят октоген, на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова произошло четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров. Пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших после ЧП. В МЧС РФ уточняли, что всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.
"В настоящее время хлопки на территории предприятия прекратились. В 11.50 объявлена локализация пожара. В 12.04 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из соседнего здания для безопасности эвакуировали 88 человек.
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
12:02В России
Появились первые кадры с места взрыва на заводе в Дзержинске
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дзержинск (Нижегородская область)
 
 
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