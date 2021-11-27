https://ria.ru/20211127/zavod-1761023416.html

В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе

В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе - РИА Новости, 27.11.2021

В Дзержинске ликвидировали открытое горение на заводе

Хлопки на территории завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прекратились, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:44

2021-11-27T12:44

2021-11-27T12:56

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дзержинск (нижегородская область)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хлопки на территории завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прекратились, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС РФ.Ранее РИА Новости сообщали в экстренных службах, что в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят октоген, на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова произошло четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров. Пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших после ЧП. В МЧС РФ уточняли, что всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники."В настоящее время хлопки на территории предприятия прекратились. В 11.50 объявлена локализация пожара. В 12.04 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Отмечается, что из соседнего здания для безопасности эвакуировали 88 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/boepripasy-1761020849.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)