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При взрывах на заводе в нижегородском Дзержинске пострадали два человека
При взрывах на заводе в нижегородском Дзержинске пострадали два человека - РИА Новости, 27.11.2021
При взрывах на заводе в нижегородском Дзержинске пострадали два человека
ЧП произошло на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске, сообщили в МЧС России, представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости о двух... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:42
2021-11-27T10:42
2021-11-27T11:02
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. ЧП произошло на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске, сообщили в МЧС России, представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости о двух пострадавших.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 (мск)в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова, по предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков."На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. Также поступила информация о пострадавших. На место выдвинули пожарные подразделения СУ №38. Информация уточняется", - говорится в сообщении."Пострадали двое рабочих", - сказал собеседник агентства в экстренных службах.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:42 27.11.2021 (обновлено: 11:02 27.11.2021)
При взрывах на заводе в нижегородском Дзержинске пострадали два человека
При взрывах на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске пострадали два человека